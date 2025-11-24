Апоел загря за Реал Мадрид в "Арена Ботевград"

Отборът на Апоел Тел Авив се подготвя на пълни обороти за сблъсъка с Реал Мадрид от 13-ия кръг на Евролигата. Срещата е утре от 20:00 часа в “Арена Ботевград”, а преди това баскетболистите на Димитрис Итудис проведоха предпоследно занимание в Ботевград.

Към тренировъчния процес на израелския гранд се включи и Томер Гинат, който обаче отново ще остане извън състава за предстоящия двубой, тъй като не е напълно възстановен от контузия в рамото.

Екипът на Sportal.bg пък отново забеляза нещо интересно в спортното съоръжение, а това бяха специалните кецове на голямата звезда на Апоел Василие Мицич, които можете да видите в нашето видео.

Иначе израелците са първи в класирането с 9 победи и 3 загуби в сметката си, а испанският гранд заема десета позиция в таблицата с баланс 6-6.

Снимки: Sportal.bg