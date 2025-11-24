Популярни

Кариерата на Мик Шумахер продължава в Индикар

  • 24 ное 2025 | 15:11
  • 422
  • 0

Мик Шумахер ще продължи кариерата си в Индикар, където догодина ще е титуляр в Rahal Letterman Lanigan Racing.

Бившият пилот на Хаас във Формула 1 наскоро проведе тест с тима, като съсобственикът Боби Рахал определи представянето му като „изключително“.

След като беше освободен от Хаас в края на сезон 2022 във Формула 1, Шумахер се присъедини към Мерцедес като резервен пилот, а миналата година се завърна в състезанията с Алпин в Световния шампионат за издръжливост (WEC). След две години в състезанията за издръжливост, Шумахер сега ще отвори нова глава в кариерата си с преминаването си в Индикар. Там той ще се присъедини към RLL заедно с Греъм Рахал и Луис Фостър.

„Щастлив съм да потвърдя днес, че ще се състезавам в сериите Индикар през следващата година с Rahal Letterman Lanigan Racing, като ще участвам в целия сезон - заяви Шумахер. - Вече имам опит както от Формула 1, така и от състезания за издръжливост, и след като съм се състезавал в различни серии през годините, притежавам прозрения и знания, които съм сигурен, че ще допринесат за едно страхотно партньорство. От RLL ме подготвиха изключително добре още по време на тестовете и съм сигурен, че можем да изградим много заедно.“

Интересното е, че официалното съобщение на тима явно се появи ден по-рано от планираното, тъй като текстът е датиран за 25 ноември, но още днес се появи в социалните мрежи.

Сезон 2026 в Индикар ще започне на 1 март с Гран При на Сейнт Питърсбърг.

Снимки: Gettyimages

