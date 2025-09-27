Мик Шумахер с първи тест в Индикар

Бившият пилот във Формула 1 Мик Шумахер ще направи своя първи тест в американските серии Индикар с отбора на Рейхал Летерман Ланиган Рейсинг на 13 октомври.

Тестът ще се проведе в Индианаполис, но не на овалното трасе, а на неовалната конфигурация. За германеца това ще е първи шанс да кара на пистата, на която неговият легендарен баща Михаел Шумахер спечели общо пет победи в Гран При на САЩ във Формула 1 между 2000 и 2006.

Say hello to @indycar, Mick! 👋



Mick Schumacher is set to test an INDYCAR for the first time with Rahal Letterman Lanigan Racing at Indianapolis Motor Speedway.



Read More ➡️ https://t.co/rp6KuWlbCi pic.twitter.com/PV5zab5rfr — Rahal Letterman Lanigan Racing (@RLLracing) September 26, 2025

„Нямам търпение за моя първи тест в Индикар. Благодаря на отбора на Рейхал Летерман Ланиган Рейсинг за тази възможност. Същото важи и за първата ми възможност да карам в Индианаполис, писта с богата история, на която баща ми се е състезавал в миналото. Вълнувам се да разбера колко специална е тя.



„Интересно ми е да разбера особеностите на тази кола, която е по-различна спрямо колите, с които съм свикнал, но и сходна. Имам интерес към трупането на опит в различни моторспорт дисциплини. Интересно ми е да видя колко трудна е за каране колата в Индикар, защото чувам, че тя е доста трудна физически. Не е тайна, че аз съм голям фен на състезанията с едноместни болиди, така че първият ми тест в Индикар ще бъде изживяване, което ще оценя. Нямам търпение да карам кола, чиито гуми аз мога да видя“, каза Шумахер.

В Алпин нямат интерес към Мик Шумахер

Германецът прекара две години във Формула 1 с отбора на Хаас през 2021 и 2022, след което загуби позицията си. Той прекара още два сезона като резервен състезател на Мерцедес, а същевременно и стартира своята кариера в Световния шампионат за издръжливост (WEC) с екипа на Алпин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages