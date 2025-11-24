Рожденикът Мони Николов е MVP на 8-ия кръг и №1 в дербито на Русия

Световният вицешампион с България Симеон Николов днес празнува своя 19-ия рожден ден.
Разпределителят на националния отбор на България днес е в Москва, където утре от 18:00 часа неговият отбор Локомотив (Новосибирск) ще гостува на Динамо (Москва).
Феноменът Мони Николов и Локомотив обърнаха шампиона Зенит и са безапелационни лидери
Междувременно Мони Николов бе избран за Играч №1 на дербито от 8-и кръг в Суперлигата на Русия Зенит (Казан) - Локомотив (Новосибирск) 1:3 от престижния сайт “БО Спорт”.
Освен това Мони Николов бе избран и за MVP на 8-ия кръг в престижната класация на “БО Спорт”, който я печели за първи път.