Теодор Салпаров гост в Block Out
  Рожденикът Мони Николов е MVP на 8-ия кръг и №1 в дербито на Русия

Рожденикът Мони Николов е MVP на 8-ия кръг и №1 в дербито на Русия

  • 24 ное 2025 | 10:29
  • 2439
  • 2

Световният вицешампион с България Симеон Николов днес празнува своя 19-ия рожден ден.

Разпределителят на националния отбор на България днес е в Москва, където утре от 18:00 часа неговият отбор Локомотив (Новосибирск) ще гостува на Динамо (Москва).

Феноменът Мони Николов и Локомотив обърнаха шампиона Зенит и са безапелационни лидери
Феноменът Мони Николов и Локомотив обърнаха шампиона Зенит и са безапелационни лидери

Междувременно Мони Николов бе избран за Играч №1 на дербито от 8-и кръг в Суперлигата на Русия Зенит (Казан) - Локомотив (Новосибирск) 1:3 от престижния сайт “БО Спорт”.

Освен това Мони Николов бе избран и за MVP на 8-ия кръг в престижната класация на “БО Спорт”, който я печели за първи път.

Ето как Владо Николов "подсказа" на Мони Николов какво да направи за победната точка
Ето как Владо Николов "подсказа" на Мони Николов какво да направи за победната точка
Пламен Константинов: Симеон Николов е необикновен играч!
Пламен Константинов: Симеон Николов е необикновен играч!
 Треньорът на Зенит с ласкави думи за играта Мони Николов
Треньорът на Зенит с ласкави думи за играта Мони Николов
