Рожденикът Мони Николов е MVP на 8-ия кръг и №1 в дербито на Русия

Световният вицешампион с България Симеон Николов днес празнува своя 19-ия рожден ден.

Разпределителят на националния отбор на България днес е в Москва, където утре от 18:00 часа неговият отбор Локомотив (Новосибирск) ще гостува на Динамо (Москва).

Междувременно Мони Николов бе избран за Играч №1 на дербито от 8-и кръг в Суперлигата на Русия Зенит (Казан) - Локомотив (Новосибирск) 1:3 от престижния сайт “БО Спорт”.

Освен това Мони Николов бе избран и за MVP на 8-ия кръг в престижната класация на “БО Спорт”, който я печели за първи път.

