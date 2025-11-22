Пламен Константинов: Симеон Николов е необикновен играч!

Старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов говори след победата като гост над шампиона Зенит в Казан с 3:1 в мач от 8-ия кръг на Суперлигата на Русия.

Феноменът Мони Николов и Локомотив обърнаха шампиона Зенит и са безапелационни лидери

“За началото на сезона се получи не лош мач. И двата отбора има над какво да работят още. Това е забележително. Все още взаимоотношенията между играчите не са завършени- Сервисът-посрещане при нас бе по-добре. По-добре ни заработи блока. Атаката ни беше почти на едно ниво. вероятно Зенит бяха по-добри на посрещане. В сравнение с предишните ни двубои ние ни пропуснахме много шансове, не играхме много качествено. Обикновено играе по-добре. Това значи, че да доработбаме и да се подобряваме.

“Симеон Николаев завърши мача с атака. Той е необикновен играч! Не е добре да се ограничава, защото постоянно държи вниманието на противника и блок закъснява. Затова аз смятам, че разпределител от такъв тип не е добре да се ограничава. Трябва да има някакъв баланс в някои ситуации, с които тай е длъжен да се съобразява. той е на 18 години, в края на месеца ще стане на 19. На моменти, навярно, много ни се иска и имаме завишени очаквания към Мони. Той се развива, расте!"

Развръзката в 4-ия гейм стана много интересна: Атака на Константин Абаев за Зенит, Мони Николов отвърна със своя атака и така Локомотив спечели с 3:29 и мача с 3:1 гейма.

“Чувствах, че може да се случи нещо такова. Разпределителите обичат да се надлъгват и да правят такива неща. Единият пуска, а другият веднага му отвръща със същото. Като цяло пускането на Абаев бе по-неочаквано. Аз очаквах повече той да играе в центъра в тази ситуация, това беше неочаквано. Нашето омекотяване се получи удачно. Първо Илияс Куркаев скочи за игра първо темпо в центъра, а и успя да омекоти топката.

“Считам, че всичко до момента е абсолютно логично. Аз това съм го изпитвал вече няколко пъти. Особено когато се сменя разпределител, нужно е време, за да настрои играта. ние се опитваме да играем, колкото се може по-бързо и да подобрим взаимодействието ни”, заяви Пламен Константинов пред “БО Спорт”.