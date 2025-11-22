Феноменът Мони Николов и Локомотив обърнаха шампиона Зенит и са безапелационни лидери

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият клуб Локомотив (Новосибирск) записаха 8-а поредна победа от началото на сезона Суперлигата на Русия.

Локомотив (Новосибирск), който за 10-и пореден сезон е воден от бивишят селекционера на националния отбор на България Пламен Константинов, обърна като гост насред Казан шампиона Зенит с 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 31:29).

Така Локомотив продължава да е с пълен актив от 24 точки (8 победи) и е безапелационен лидер в Суперлигата на Русия.

18-годишният фантастичен разпределител Симеон Николов реализира 10 точки (4 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака - +1).

Шампионите от Казан поведоха със 7:4 след не особено добро взаимодействие между Симеон Николов и Раджабдибир Шахбанмирзаев. Пламен Константинов взе прекъсване за Локомотив. Ас на Максим Михайлов и 8:4. Мощна атака на Симеон Николов на втора топка - 6:8. Зенит поведе със 7 точки при 13:6. Отлична комбинация Симеон Николов - Раджабдибир Шахбанмирзаев - 13:16.

Сам Деру атакува по диагонала от зона 4 - 15:18. Блокада на Омар Курбанов - 16:18. Мощна атака на Раджабдибир Шахбанмирзаев от втора линия - 17:19. Максим Михайлов реализира и третата си атака от началото на мача за 20:17. Симеон Николов атакува върналата се от блокадата топка, но я изпрети в аут - 17:21. Още при следващото разиграване Симеон Николов пусна красиво топката в полето на Зенит - 18:21. Шампионите от Казан затвориха първата част с 25:20.

Раджабдибир Шахбанмирзаев атакува технично от зона по правата и 5:3 за Локомотив в началото на втората част. Блокада на Илияс Куркаев спря атака на Максим Михайлов и 6:3. Алексей Вербов взе прекъсване за Зенит. Ас на Дмитрий Лизик и 7:3. Блокада на Илияс Куркаев и 8:3 за Локомотив. Алексей Вербов взе второ прекъсване за тима от Казан във втората част. Илияс Куркаев атакува в центъра за 9:6. Блокада на Симеон Николов спря атака на Дмитрий Волков - 10:6. Мощна атака на Раджабдири Шахбанмирзаев по диагонала от зона 2 и 14:9 за Локомотив. Ас на Дражен Лубурич намали резултата за 12:14. Пламен Константинов взе прекъсване за Локомотив. Ас на Дмитрий Лизик - 18:14. Перфектна комбинация в центъра Симеон Николов - Илияс Куркаев - 21:16. Атака на Омар Курбанов - 22:17. Ас на Симон Николов 24:18. Локомотив спечели втората част с 25:20 след атака на Сам Деру.

Симеон Николов игра хитро с блокадата и 2:3. Сам Деру атакува технично за равенство 3:3. Ас на Симеон Николов и Локомотив излезе напред с 4:3. Илияс Куркаев с контра атака и 10:5. Раджабдимир Шахбанмирзаев атакува мощно за 11:5. Сам Деру атакува мощно и Локомотив дръпна с 5 точки при 12:7. Мощен сервис на Мони Николов даде възможност на тройната блокада на Локомотив да спре атака на Михаил Лабинский - 16:13. Алексей Вербов взе прекъсване за Зенит. Отлична комбинация в центъра Симеон Николов - Дмитрий Лизик - 19:15. Блокада на Артьом Волвич спря третата поредна атака в едно разиграване на Омар Курбанов 18:20. Пайп на Михаил Лабинский намали резултата до 21:23. Пламен Константинов взе прекъсване за тима от Новосибирск. Михаил Михайлов атакува в аут и Локомотив спечели третата част с 25:21.

Два поредни аса на Омар Курбанов и Локомотив поведе с 4:2 в началото на четвъртия кръг. Дмитрий Лизик атакува мощно в центъра за 5:3. Грешка на Дражен Лубурич в атака и локомотив поведе с 9:8. Единична блокада на Дмитрий Волков спря атака на Раджабдибир Шахбанмирзаев и Зенит поведе с 12:10. Пламен Константинов взе прекъсване за Локомотив. Блокада на Илияс Куркаев възстанови равенството при 14:14. Омар Курбанов атакува по блокадата за 20:19. Блокаут на Сам Деру направи резултата 21:20. Омар Курбанов атакува прецизно и тимът от Новосибирск стигна до мачбол при 24:23. Алекс Вербов взе прекъсване за Зенит. Артьом Волвич атакува центъра и равенство - 24:24. Нова перфектна атака по диагонала от зона 4 за Омар Курбанов и 25:24. Блокаут на Дмитрий Волков - 25:25. Блокаут на Сам Деру и 28:28. Технична атака по блокадата на Сам Деру и нов мачбол за тима от Новосибирск при 29:28. Андрей Сурмачевский изравни резултата при 29:29. Мони Николов пусна технично топката в полето на Зенит и Локомотив спечели четвъртата част с 31:29 и мача с 3:1 гейма.

Капитанът на Белгия Сам Деру стана най-резултатен за Локомотив с 16 точки (1 ас, 2 блока, 46% ефективност в атака, 10% перфектно и 19% позитивно посрещане - +8).

Раджабдибир Шахбанмирзаев добави 15 точки (3 блока, 46% ефективност в атака - +7).

Омар Курбанов също се отличи с 15 точки (3 аса, 2 блока, 45% ефективност в атака, 6% перфектно и 39% позитивно посрещане - +1).

Дмитрий Волков бе най-резултатен за шампиона Зенит с 13 точки (1 ас, 2 блока, 56% ефективност в атака, 8% перфектно и 27% позитивно посрещане - +4).

Михаил Лабинский добави още 12 точки (1 блок, 39% ефективност в атака, 30% перфектно и 40% позитивно посрещане).

ЗЕНИТ (КАЗАН) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 1:3 (25:20, 20:25, 21:25, 29:31)

ЗЕНИТ: Константин Абаев, Максим Михайлов, Дмитрий Волков, Михаил Лабинский, Артьом Волвич, Роман Романовский - Сантияго Данани-либеро (Дражен Лубурич, Андрей Сурмачевский, Михаил Вишняков, Алексей Кононов, Иля Фьодоров)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ

Треньор: КОНСТАНТИН СИДЕНКО

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ, Раджабдибир Шахбанмирзаев, Сам Перу, Омар Курбанов, Илияс Кураев, Дмитрий Лизик - Сергей Мелкозьоров-либеро (Илия Казаченков)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЗЕНИТ - ЛОКОМОТИВ 1:3 - ТУК!