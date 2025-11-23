Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Ето как Владо Николов "подсказа" на Мони Николов какво да направи за победната точка

Ето как Владо Николов "подсказа" на Мони Николов какво да направи за победната точка

  • 23 ное 2025 | 11:49
  • 7161
  • 0

Бившият капитан на националния отбор по волейбол Владо Николов е изключително емоционален, когато следи двубоите на своите синове Александър. Сиимеон.

Вчера Локомотив (Новосибирск) победи като гост шампиона Зенит в Казан с 3:1 гейма.

18-годишният фантастичен разпределител Симеон Николов реализира 10 точки (4 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака - +1).

Мони Николов пусна технично топката в полето на Зенит и Локомотив спечели четвъртата част с 31:29 и мача с 3:1 гейма.

Владо Николов изгледа двубоя Зенит - Локомотив 1:3 на лаптопа си в зала “Левски София” по време на двубоя от женската “Демакс +” лига - Левски ЦПВК 3:1.

Емоцията на Владо Николов от последната точка бе запечатана от Даниел Петканов.

“Пусни я! Пусни я, бе! Браво бе, момче!!!”, бяха думите на Владо Николов, с които “подсказа” от София на сина си Мони Николов какво да направи.

