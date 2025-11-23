Ето как Владо Николов "подсказа" на Мони Николов какво да направи за победната точка

Бившият капитан на националния отбор по волейбол Владо Николов е изключително емоционален, когато следи двубоите на своите синове Александър. Сиимеон.

Вчера Локомотив (Новосибирск) победи като гост шампиона Зенит в Казан с 3:1 гейма.

18-годишният фантастичен разпределител Симеон Николов реализира 10 точки (4 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака - +1).

Мони Николов пусна технично топката в полето на Зенит и Локомотив спечели четвъртата част с 31:29 и мача с 3:1 гейма.

Владо Николов изгледа двубоя Зенит - Локомотив 1:3 на лаптопа си в зала “Левски София” по време на двубоя от женската “Демакс +” лига - Левски ЦПВК 3:1.

Феноменът Мони Николов и Локомотив обърнаха шампиона Зенит и са безапелационни лидери

Емоцията на Владо Николов от последната точка бе запечатана от Даниел Петканов.

Пламен Константинов: Симеон Николов е необикновен играч!

“Пусни я! Пусни я, бе! Браво бе, момче!!!”, бяха думите на Владо Николов, с които “подсказа” от София на сина си Мони Николов какво да направи.