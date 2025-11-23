Треньорът на Зенит с ласкави думи за играта Мони Николов

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият клуб Локомотив (Новосибирск) записаха 8-а поредна победа от началото на сезона Суперлигата на Русия.

Локомотив (Новосибирск), който за 10-и пореден сезон е воден от бившят селекционера на националния отбор на България Пламен Константинов, обърна като гост насред Казан шампиона Зенит с 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 31:29).

Така Локомотив продължава да е с пълен актив от 24 точки (8 победи) и е безапелационен лидер в Суперлигата на Русия.

18-годишният фантастичен разпределител Симеон Николов реализира 10 точки (4 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака – +1).

Старши треньорът на шампиона Зенит говори след мача и не пропусна индиректно да похвали играта Симеон Николов.

“На нас много ни помогна препълнената зала (5000 зрители). Това беше фантастично. Билетите свършиха 3 дни преди началото на мача. И благодаря на феновете ни, че направиха такава отлична атмосфера. Жалко, че не можахме да ги зарадваме!”, заяви Алексей Вербов след мача.

“Четвъртата част се получи най-емоционална, в останалите 3 части единият отбор имаше преимущество. В първата част ние бяхме по-добри. В следващите 2 части, безусловно, отборът от Новосибирск ни надигра. Началният им удар бе основното им оръжие. През целия мач целият състав на Локомотив би отличен сервис плюс Илияс Казаченков. 3–4 аса аса можеше да се избегнат, с останалите, навярно, никой не можеше да се справи. Трябва да отбележим, че Омар Курбанов издържа на посрещане, а Сергей Мелкозьоров показа невероятни цифри на посрещане. Сервисът и посрещането бяха загубени от нас”, добави Вербов.

“Ако Новосибирск посрещат под 50%, то те имат отличен разпределител (б.р. Симеон Николов), който много бързо разпределя всяка трудна топка”, категоричен е Вербов.

“Поздравявам Новосибирск! както говорих още преди началото на сезона, те направиха супер окомплектован отбор и те са точно фаворити, даже навярно, №1. Ние днес разбрахме към какво трябва да се стремим. Не играхме качествено. Цифрите го показват. Надявам се, че ще работим върху грешките си и ще се върнем по-силни! Много полезен за нас мач, за анализ на нашата игра и разбиране”, заяви Алексей Вербор пред “БО Спорт”.