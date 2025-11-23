Хамилтън: 22 лоши уикенда досега тази година

Трудният първи сезон на Люис Хамилтън във Ферари продължи и в Лас Вегас – той завърши последен в квалификацията, а в състезанието успя да се добере до десетото място. Това се превърна в 8-о място след дисквалификацията на двамата пилоти на Макларън.

Хамилтън беше ударен отзад от Алекс Албон, когато пилотът на Уилямс се опита да го изпревари и записа серия от 30 обиколки с твърдите гуми, с които стартира и с тях поддържаше добро темпо. Но със средно твърдите прогресът изчезна.

„Първата обиколка се получи доста добре, около мен имаше доста инциденти, аз се опазих от проблеми и минах напред – обясни Хамилтън, който бързо се изкачи от 19-о на 12-о място. – Но след това спечелих едни безсмислени 10 позиции, това не означава нищо. Уикендът ми все още остава лош.

„Този уикенд е същият като предишния. Няма смисъл да ви повтарям същите неща от миналото състезания, защото промяна няма.

„Досега имах 22 лоши уикенда този сезон, така че очаквам още два. Опитах всичко, нищо не работи. Дори не знам колко точки имаме, но с моето представяне нямаме шанс за второто място при конструкторите.“

