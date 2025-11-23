Макс Верстапен вече има 200 поредни финиширания в точките

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен вече има 200 поредни състезания, в които той взима точки, когато стига до финала.
Нидерландецът отпразнува своя юбилей подобаващо, триумфирайки по категоричен начин в Гран При на Лас Вегас по-рано днес. В Града на греха пилотът на Ред Бул беше напълно недосегаем, водейки от старта до финала, за да спечели с аванс от малко над 20 секунди пред Ландо Норис.
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас
Последният случай, в който Верстапен видя карирания флаг, но извън зоната на точките, беше в Гран При на Белгия през 2016 година. Тогава той пресича финалната линия на 11-то място, финиширайки на 5.3 секунди зад Фелипе Маса, който взе последната точка на „Спа“ преди девет години.
Снимки: Gettyimages