Макс Верстапен вече има 200 поредни финиширания в точките

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен вече има 200 поредни състезания, в които той взима точки, когато стига до финала.

It's now been 200 races since Max Verstappen crossed the finish line outside of the points...



That's more than Alain Prost's total career entries in F1 (199) 😳 pic.twitter.com/fDIWbAuQb4 — Autosport (@autosport) November 23, 2025

Нидерландецът отпразнува своя юбилей подобаващо, триумфирайки по категоричен начин в Гран При на Лас Вегас по-рано днес. В Града на греха пилотът на Ред Бул беше напълно недосегаем, водейки от старта до финала, за да спечели с аванс от малко над 20 секунди пред Ландо Норис.

Последният случай, в който Верстапен видя карирания флаг, но извън зоната на точките, беше в Гран При на Белгия през 2016 година. Тогава той пресича финалната линия на 11-то място, финиширайки на 5.3 секунди зад Фелипе Маса, който взе последната точка на „Спа“ преди девет години.

Снимки: Gettyimages