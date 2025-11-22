Очаквайте на живо: Първото събитие на UFC в Доха

Тази вечер в 20:00 часа българско време започват битките от основната карта на първото събитие на елитната ММА верига UFC в Доха, Катар.

В "гвоздея на вечерта" бившият претендент за титлата в лека категория Арман Царукян ще се бори за още една възможност за двубой срещу шампиона в дивизията. Арменецът вече имаше една такава възможност, но ден преди шампионската битка с Ислам Махачев, се оттегли поради контузия.

29-годишният спортист е в серия от четири поредни победи. Срещу него в клетката ще застане по-възрастният с шест години Дан Хукър, който е в серия от три успеха. Новозеландецът търси първата си възможност да се бие за пояс, като победа срещу Царукян ще му спечели претендентското място.

Ето кои са останалите главни битки, които ще се проведат в тази вечер в „Али Бин Хамад ал-Атия“.

Иан Мачадо Гари - Белал Мохамед

Алонсо Менфилд - Волкан Йоздемир

Джак Хермансон - Миктибек Оролбай

Уалдо Кортес-Акоста - Шамил Газиев

Киоджи Хоригучи - Тагир Уланбеков