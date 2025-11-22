Популярни
Иан Мачадо Гари мечтае за титлата след успех над Мохамед

  • 22 ное 2025 | 22:21
  • 475
  • 0

Иан Мачадо Гари победи Белал Мохамед с единодушно съдийско решение в основния подгряващ двубой на първото събитие на UFC в Катар. Боецът с прякор Бъдещето надделя с резултати 30-27, 20-27, 29-28 в съдийските карти.

Мохамед отказа да поздрави Гари в началото на битката и директно се хвърли в атака. Ожесточените размени в първите 30 секунди доведоха до неволно бъркане в дясното око на бившия шампион от страна на Гари. Дясно кроше пък отвори аркада под лявото око на Мохамед. След две минути пауза битката бе възобновена. 

Пресата на бившия шампион се усили. За да затрудни движението на Мохамед, по-младият с десет години Мачадо Гари започна да рита боеца с палестински корени по коляното. 

В последните 30 секунди Мохамед пробва поваляне с контрол на левия крак на ирландеца, но без успех. 

Във втората част 37-годишният боец от Чикаго успя да наложи захват около кръста на Мачадо Гари, но отново не успя да пренесе двубоя на земята. В средата на рунда Мохамед притисна съперника си към клетката, но и този път не отбеляза поваляне. Минута преди края на рунда имаше съмнения за още едно бъркане в очите от страна на Гари, но повторението показа, че не е имало такова. 

В решаващия последен рунд Мохамед започна по-добре и пласира силни крошета, но с два прави удара Гари разклати съперника си. Непосредствено след това боецът от Дъблин пласира и фронт-кик право в брадичката на Мохамед. Гари защити три опита за събаряне в този рунд и общо седем в битката. Добрата защита от борбата на на Мохамед и по-добрият страйкинг му донесоха победата.

Победата бе 17-та в общо 18 професионални срещи. Ирландецът предизвика шампиона при 77-килограмовите Ислам Махачев в интервю непосредствено след изтощителния сблъсък с Мохамед.

