Еди Хърн се похвали с първото изцяло свое боксово събитие в Саудитска Арабия

Matchroom Boxing на Еди Хърн вече изглежда като предпочитания промоутърски партньор за саудитския финансов двигател на бокса Турки Алалших.

Доскоро изглеждаше, че Queensberry Promotions на Франк Уорън е основният промоутър на събитията от Riyadh Season, като именно Уорън водеше галите в Саудитска Арабия. Това обаче изглежда се променя. Хърн ще организира първото си шоу в Саудитска Арабия тази събота – събитие, озаглавено „Нощта на самурая“, в което ще участват едни от най-добрите японски боксьори, включително Наоя Инуе и Джунто Накатани. Любопитното е, че в програмата няма нито един боксьор, подписал договор с Matchroom.

Хърн беше попитан за настоящите си отношения със Саудитска Арабия и Алалших.

„Това ще бъде първото шоу в Саудитска Арабия, което реално промотираме като водещ промоутър“, каза Хърн пред BoxingScene. „Наскоро бяхме водещ промоутър за Конър Бен – Крис Юбенк Джуниър II, както и за предишното събитие. Бяхме водещ промоутър и за галавечерта на списание “Ринг” на Таймс Скуеър. Така че да – вършим отлична работа за тях. Едно нещо е сигурно – Турки винаги е подкрепял всички промоутърски компании. Ако погледнете спонсорските сделки, които сключва, ще видите Riyadh Season навсякъде – на нашите събития, на тези на Queensberry, Boxxer, Top Rank, Golden Boy.

Той спонсорира всички компании и подкрепя всички. Това е доста готино. Разбира се, с времето мисля, че ще избере хората, с които му харесва да работи и ще им възлага определени отговорности, които смята, че могат да изпълнят качествено. Затова сега промотираме все повече събития заедно със списание “Ринг” и Riyadh Season и е чест да го правим.“

Когато Хърн пое Matchroom Boxing от баща си Бари, компанията споделяше телевизионен партньор с няколко други промоутърски организации. След подписването на ексклузивен договор със Sky Sports бизнесът процъфтя. Сега, при участието на множество промоутъри в саудитските събития, възниква въпросът дали Хърн би се стремил да стане ексклузивен партньор на Алалших.

„Не мисля, че е необходимо, нито че те биха били в позиция да направят това, именно защото подкрепят и другите промоутърски компании“, каза Хърн. „Сключваш сделка с тях и си казваш: „Уау“, а след това четеш, че някой друг също е направил сделка с Алалших. Така работи той – подкрепя цялата боксова екосистема, което е важно.

Така че да – освен ако не получим конкретно предложение от Саудитска Арабия да бъдем доставчик на услуги или промоутър за тези събития… Казвал съм го и преди – това е като Терънс Крофорд срещу Канело Алварес. Дейна Уайт беше доставчикът на услуги за това събитие. Те не обичат да го казват, но на мен не ми пука. Аз просто си върша работата, взимам парите и върша страхотна работа едновременно. Така че за „Нощта на самурая“ ние сме доставчикът на услуги – промоутърът, който ще организира логистиката и ще се погрижи всичко да бъде изпипано до последния детайл. Това е привилегия.“

Главният изпълнителен директор на Matchroom Boxing Франк Смит също сподели мнението си за задълбочаващите се отношения на компанията с Riyadh Season.

„Мисля, че имаме добри отношения с тях“, каза Смит пред BoxingScene. „Екипът на място работи много добре с нас. През годините сме реализирали редица събития заедно, особено в САЩ. Така че нещата са добри, в много добра позиция сме с тях. Приятни са за работа и, както казах, да бъдеш част от това пътешествие и да организираш най-големите вечери в спорта – това е основният фокус.“