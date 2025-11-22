Популярни
Оролбай нокаутира тежко Хермансон

  • 22 ное 2025 | 21:17
  • 467
  • 0

Миктибек Орлабай нокаутира Джак Хермансон в първия рунд на битката им, която бе част от основната бойна карта на събитието UFC Катар.

Оролбай започна битката по-агресивно, като зае центъра на клетката и хвърляше силни десни крошета в главата на съперника му и прави удари в тялото му. Киргизстанецът търсеше нокаута от самия старт. В средата на откриващия рунд Оролбай разклати съперника си тежко с дясно кроше, а след това го пресира още повече и нокаутира тежко по-възрастния с десет години Джак Хермансон. Попадението, което сложи край бе десен крос, който попадна зад лявото ухо на Хермансон.

Победата бе 15-та за Оролбай от общо 18 професионалния срещи.

