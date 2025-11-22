Царукян отказа Хукър и предизвика Топурия

Арман Царукян победи Дан Хукър със събмишън във втория рунд. Двамата премериха сили в главната битка на първото събитие на UFC в Доха.

Битката започна с много ритници от страна на новозеландеца. Царукян успя да стигне до клинч и пласира мощно коляно, което разклати Хукър. Последният се възстанови в следващите секунди, а средата на рунда пробва "гилотина", но Царукян защити добре и се озова в контрол. До края на рунда бившият претендент за титла доминираше с по-добра игра в партер, но не успя да нанесе щети върху Хукър.

Царукян събори съперника си минута след началото на втората част. Хукър отново пробва задушаващата техника "гилотина", но и този път неуспешно. Царукян се пребори за топ позиция в халф-гард и оттам той атакува със задушаваща техника "триъгълник с ръце" и отказа Дан Хукър.

"Благодаря на Дан Хукър, тъй като само той искаше да се бие с мен тази година. Вече има само един претендент - Арман Царукян. Разбира се, че предизвиквам шампиона. Изпратете ми договора и ще се бия още през януари с него", заяви арменецът по адрес за носителя на титлата при 70-килограмовите Илия Топурия.