Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Царукян отказа Хукър и предизвика Топурия

Царукян отказа Хукър и предизвика Топурия

  • 22 ное 2025 | 22:47
  • 254
  • 0
Царукян отказа Хукър и предизвика Топурия

Арман Царукян победи Дан Хукър със събмишън във втория рунд. Двамата премериха сили в главната битка на първото събитие на UFC в Доха.

Битката започна с много ритници от страна на новозеландеца. Царукян успя да стигне до клинч и пласира мощно коляно, което разклати Хукър. Последният се възстанови в следващите секунди, а средата на рунда пробва "гилотина", но Царукян защити добре и се озова в контрол. До края на рунда бившият претендент за титла доминираше с по-добра игра в партер, но не успя да нанесе щети върху Хукър.

Царукян събори съперника си минута след началото на втората част. Хукър отново пробва задушаващата техника "гилотина", но и този път неуспешно. Царукян се пребори за топ позиция в халф-гард и оттам той атакува със задушаваща техника "триъгълник с ръце" и отказа Дан Хукър.

"Благодаря на Дан Хукър, тъй като само той искаше да се бие с мен тази година. Вече има само един претендент - Арман Царукян. Разбира се, че предизвиквам шампиона. Изпратете ми договора и ще се бия още през януари с него", заяви арменецът по адрес за носителя на титлата при 70-килограмовите Илия Топурия.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Оролбай нокаутира тежко Хермансон

Оролбай нокаутира тежко Хермансон

  • 22 ное 2025 | 21:17
  • 473
  • 0
Кортес-Акоста нокаутира Газиев в битка, която прие само с три дни предизвестие

Кортес-Акоста нокаутира Газиев в битка, която прие само с три дни предизвестие

  • 22 ное 2025 | 20:51
  • 422
  • 0
Надие Жаафар със злато, Иво Димитров с бронз в Черна гора

Надие Жаафар със злато, Иво Димитров с бронз в Черна гора

  • 22 ное 2025 | 20:43
  • 366
  • 0
Преслав Николов с титла на европейската купа за кадети в Солун

Преслав Николов с титла на европейската купа за кадети в Солун

  • 22 ное 2025 | 20:39
  • 330
  • 0
Хоригучи приспа Уланбеков на UFC Катар

Хоригучи приспа Уланбеков на UFC Катар

  • 22 ное 2025 | 20:36
  • 323
  • 0
Александре Топурия с впечатляваща победа над Бекзат Алмахан

Александре Топурия с впечатляваща победа над Бекзат Алмахан

  • 22 ное 2025 | 19:52
  • 815
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 96168
  • 510
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 23591
  • 22
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 7711
  • 63
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 40062
  • 75
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 29412
  • 72
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 27890
  • 406