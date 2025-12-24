Възрастта вече е фактор за несломимия Наоя Инуе

Възрастта вече е част от разговора около Наоя Инуе, а преди година не беше. Бойците рядко се чувстват стари. Те просто започват да „плащат“ за неща, за които преди не са плащали. Инуе е стигнал до този етап.

Не в смисъл, че е приключил, а в смисъл, че времето започва да се усеща между мачовете, а не по време на тях. Инуе е в началото на трийсетте си, но вече не изглежда свеж. Изглежда износен. Лицето задържа пораженията по-дълго. Възстановяването вече не е незабележимо. Това са малки неща сами по себе си, но обикновено се появяват заедно, когато един боец започва да излиза от физическия си пик.

Притесненията не са теоретични. Инуе понесе сериозно наказание срещу Муроджон Ахмадалиев — двубой, в който беше принуден дълго време да работи под напрежение. Той също така беше повален от Карденас — момент, който изпъкна именно защото допреди това изглеждаше немислим. Инуе изгради репутацията си върху контрола. В последните му мачове този контрол вече не е абсолютен.

Настоящият тренировъчен лагер само засили усещането за тревога. Инуе изглежда видимо изцеден, докато сваля до лимита от 55 кг. Не стегнат. Не остър. Изцеден. Свалянето на килограми сякаш му коства повече, отколкото преди, а това често е едно от първите места, където възрастта започва да си казва думата. Нещо, което някога е било рутина, сега изглежда изтощително.

Преминаването в 57 кг и проблемът „Еспиноса“

Съществува очевидна алтернатива. Преминаване в категория перо би премахнало голяма част от това натоварване. Инуе обаче се съпротивлява. Причините са ясни. Категорията се оглавява от Рафаел Еспиноса и изкачването нагоре би довело до незабавен натиск да се изправи срещу признатия крал на дивизията. Ако Инуе се качи в 57 кг и не се бие с Еспиноса, разказът бързо ще се промени. Той ще бъде възприет като човек, който избягва най-добрия възможен съперник.

Затова остава в 55 кг. Продължава да сваля килограми. Запазва контрол над ситуацията поне на хартия. Но това решение идва с физическа цена.

Възрастта, натрупаните поражения и управлението на теглото са проблеми, които поотделно могат да бъдат преодолени. Историята на бокса е пълна с бойци, които са се справяли с един или дори два от тези фактори дълбоко в кариерите си. Опасността се появява, когато и трите започнат да се припокриват. Тогава маржовете изчезват.

Инуе все още е изключително класен. Силата не е изчезнала. Таймингът остава елитен. Това, което се е променило, е буферът. Сега той трябва да бъде прав по-често. Има по-малко пространство за грешки. Удари, които някога нямаха последствия, сега оставят следи.

Затова този мач изобщо съществува като тема за разговор. Не защото Пикасо се възприема като реална заплаха. Ако Инуе все още е на върха си, сблъсъкът е рутинен и едностранен. Но ако възрастта е започнала да си проправя път дори и леко, това е от онези мачове, в които тя се проявява. Не чрез доминация, а чрез дискомфорт.

Американската публика до голяма степен пренебрегна този двубой, защото изходът изглежда предрешен. Това безразличие е заслужено. Няма сюжет на съперничество и няма вяра, че Пикасо е на нивото на Инуе. Единственото, което придава смисъл на вечерта, е несигурността около самия Инуе.

Събота не е въпрос дали Инуе все още може да печели. Въпросът е дали версията му, която никога не плащаше за грешките си, все още съществува. Възрастта има навика да отговаря на тези въпроси тихо. Понякога по-рано, отколкото очакваме.

Коментар на Оли Кембъл за сайта BoxingNews24