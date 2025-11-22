Популярни
Кортес-Акоста нокаутира Газиев в битка, която прие само с три дни предизвестие

  • 22 ное 2025 | 20:51
  • 204
  • 0

Уалдо Кортес-Акоста спечели битка в UFC само с три дни предизвестие. Доминиканецът нокаутира Шамил Газиев в първия рунд на битката им от събитието UFC Катар.

Така Акоста се превърна едва във втория боец, който успява да победи Шамил Газиев в професионалния ММА.

Руснакът започна по-добре битката, но Акоста го разклати с мощни крошета, а след това и сложи край на битката с десен крос точно минута и 22 секунди след старта на двубоя.

Това беше пети сблъсък за Кортес-Акоста в рамките на 2025-а. В тези пет срещи той има четири победи, а след успеха над Газиев той заяви, че иска да изиграе и шести двубой за годината през декември и предизвика шампиона в категорията Том Аспинал.

