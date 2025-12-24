Джо Роугън към Джейк Пол: Откажи се, ще си увредиш мозъка

Време ли е Джейк Пол да преосмисли избора си на кариера, след като челюстта му беше разбита от тежкоударния нокаутьор в тежка категория Антъни Джошуа?

Пол спечели милиони долари, за да се изправи срещу гигантския и много по-опитен боксьор, но в крайна сметка си плати цената (виж акцентите). След като няколко рунда се опитваше да стои далеч от размяната на удари, Пол се изтощи дотолкова, че вече не успя да избегне натиска. Това го остави уязвим за светкавичен десен удар в шестия рунд, който го улучи право в целта. По някакво чудо Пол остана в съзнание, но щетите вече бяха нанесени.

След няколко винта и титаниева пластина, Пол ще посрещне коледната вечеря, хранейки се със сламка.

Загубата беше толкова тежка, че напълно разбираемо би било Пол да се откаже. В крайна сметка той изобщо не е длъжен да боксира! Може да прави YouTube видеа и да промотира галавечери, докато продължава да трупа състояние – макар и не по 90 милиона долара за една вечер работа. Това е пътят, който вероятно би му препоръчал UFC коментаторът Джо Роугън, тъй като той смята, че Пол е получил сериозно мозъчно увреждане срещу Джошуа.

Според легендата на подкастите, човек може да поеме само определен брой такива удари, преди последствията да станат тежки и необратими.

😬Joe Rogan warns Jake Paul about continue his boxing career, saying he should stop early



“There is a price to pay that is not worth it. The price is deep depression, severe brain damage that’s going to lead you to addiction.



So many people become gambling addicts, drug… pic.twitter.com/smddc6j4xn — Home of Fight (@Home_of_Fight) December 24, 2025

„Не прави това дълго време,“ посъветва Роугън. „Има цена, която не си струва да се плаща. Тази цена е депресия, тежък дисбаланс в мозъка, който води до зависимости. Това кара много хора да развият импулсивно поведение. Толкова много бойци стават комарджии, наркомани или алкохолици след края на кариерата си. Можеш да понесеш само определено количество. Онзи удар от Джошуа? О, да. Представи си, че имаш перфокарта – определен брой удари, които можеш да понесеш през живота си. Аз вярвам, че е така – има лимит. Този удар беше като 10 наведнъж. Много сътресения в един удар. Това беше истинска щета. Когато някой ти счупи челюстта на две места, това означава, че вътре в главата ти се случват сериозни увреждания.“

В момента Пол обаче продължава с пълна пара боксовата си кариера и вече обсъжда евентуален мач с Франсис Нгану. Първоначално след загубата той заяви, че е приключил с мачовете в тежка категория… но очевидно това вече не е така, ако парите са достатъчно добри и спектакълът – достатъчно грандиозен. Както всеки боен атлет, Пол ще претегля хонорара срещу риска от травми. В неговия случай обаче чековете са много, много по-големи.