33 милиона са гледали как Джошуа нокаутира Пол

33 милиона души са се включили, за да гледат как Джейк Пол е нокаутиран от Антъни Джошуа в събота сутрин. Most Valuable Promotions публикува официалните данни за гледаемостта от събитието в Netflix.

"Цяла седмица на течности и без няколко зъба", последствията от битка с Джошуа

Според организацията на Пол и Накиса Бидариан главният мач е постигнал средна минутна аудитория от около 33 милиона зрители (Live+1) в световен мащаб от началото до края. За сравнение, двубоят Джейк Пол – Майк Тайсън е привлякъл 108 милиона зрители по света през ноември 2024 г.

Подгряващият главен мач между Алисиа Баумгарднър и Лейла Бодюан също е задържал вниманието на публиката, с приблизително 15 милиона зрители в глобален мащаб. Двубоят Пол – Джошуа е бил огромен хит в стрийминг платформата, достигайки №1 в 45 държави и влизайки в Топ 10 в общо 91 страни, съобщиха от MVP.

Излишно е да се казва, че и активността в социалните мрежи е била впечатляваща – само в акаунтите на Netflix са отчетени 1,25 милиарда импресии, а събитието се е превърнало в най-популярната тема в X (Twitter).

Що се отнася до финансовата страна, Бидариан заяви в понеделник, че Пол и Джошуа са били „справедливо възнаградени“, като участници в най-голямото спортно събитие на вечерта – подробностите остават на въображението. Бидариан също така коментира състоянието на Пол след счупената му челюст, като обясни как нокаутът в шестия рунд всъщност е донесъл и някои „победи“ за Ел Гайо.