Александре Топурия с впечатляваща победа над Бекзат Алмахан

  • 22 ное 2025 | 19:52
Александре Топурия нарани на няколко пъти сериозно Бекзат Алмахан по време на битката им на UFC Fight Night 265 по пътя си към втората му победа в UFC.

В събота, в „ABHA Arena“ в Доха, Катар, братът на шампиона на UFC в лека категория – Илия Топурия, демонстрира комплексна игра. Той спечели два от трите рунда в двубоя от категория „петел“, което му донесе победа с единодушно съдийско решение с резултат 30-27, 30-27 и 29-28.

Ключов момент за Топурия (7-1 MMA, 2-0 UFC) дойде в третия рунд, когато той пласира две разтърсващи десни крошета, които поставиха Алмахан (15-3 MMA, 1-2 UFC) в сериозна беда.

Поради ограничения във времето на излъчване Топурия не получи възможност за интервю в октагона с Майкъл Биспинг след края на битката. Въпреки това радостта му от резултата беше очевидна, като той прегърна както своя екип, така и хората от ъгъла на своя опонент.

