Александре Топурия с впечатляваща победа над Бекзат Алмахан

Александре Топурия нарани на няколко пъти сериозно Бекзат Алмахан по време на битката им на UFC Fight Night 265 по пътя си към втората му победа в UFC.
В събота, в „ABHA Arena“ в Доха, Катар, братът на шампиона на UFC в лека категория – Илия Топурия, демонстрира комплексна игра. Той спечели два от трите рунда в двубоя от категория „петел“, което му донесе победа с единодушно съдийско решение с резултат 30-27, 30-27 и 29-28.
Ключов момент за Топурия (7-1 MMA, 2-0 UFC) дойде в третия рунд, когато той пласира две разтърсващи десни крошета, които поставиха Алмахан (15-3 MMA, 1-2 UFC) в сериозна беда.
Поради ограничения във времето на излъчване Топурия не получи възможност за интервю в октагона с Майкъл Биспинг след края на битката. Въпреки това радостта му от резултата беше очевидна, като той прегърна както своя екип, така и хората от ъгъла на своя опонент.