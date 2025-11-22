Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Експресен нокаут за Йоздемир в Катар

Експресен нокаут за Йоздемир в Катар

  • 22 ное 2025 | 21:41
  • 402
  • 0
Експресен нокаут за Йоздемир в Катар

Волкан Йоздемир нокаутира Алонсо Менфилд в двубой от основната бойна карта на първото събитие на UFC в Катар. 

Швейцарецът сложи край на битката минута и 27 секунди след началото й. Деветият в ранглистата при 93-килограмовите разклати съперника си с комбинация от ляво кроше и ляво коляно, а след това го засипа с ъперкъти и крошета, докато Менфилд не падна на земята в безсъзнание. Победата бе 21-ва от общо 29 професионални ММА срещи. След успеха Йоздемир заяви в интервю за Майкъл Биспинг, че се е прицелил в битка за титлата в полутежка категория.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Оролбай нокаутира тежко Хермансон

Оролбай нокаутира тежко Хермансон

  • 22 ное 2025 | 21:17
  • 469
  • 0
Кортес-Акоста нокаутира Газиев в битка, която прие само с три дни предизвестие

Кортес-Акоста нокаутира Газиев в битка, която прие само с три дни предизвестие

  • 22 ное 2025 | 20:51
  • 420
  • 0
Надие Жаафар със злато, Иво Димитров с бронз в Черна гора

Надие Жаафар със злато, Иво Димитров с бронз в Черна гора

  • 22 ное 2025 | 20:43
  • 364
  • 0
Преслав Николов с титла на европейската купа за кадети в Солун

Преслав Николов с титла на европейската купа за кадети в Солун

  • 22 ное 2025 | 20:39
  • 329
  • 0
Хоригучи приспа Уланбеков на UFC Катар

Хоригучи приспа Уланбеков на UFC Катар

  • 22 ное 2025 | 20:36
  • 322
  • 0
Александре Топурия с впечатляваща победа над Бекзат Алмахан

Александре Топурия с впечатляваща победа над Бекзат Алмахан

  • 22 ное 2025 | 19:52
  • 813
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 96104
  • 502
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 23564
  • 22
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 7685
  • 63
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 40033
  • 75
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 29350
  • 72
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 27834
  • 381