Експресен нокаут за Йоздемир в Катар

Волкан Йоздемир нокаутира Алонсо Менфилд в двубой от основната бойна карта на първото събитие на UFC в Катар.

Швейцарецът сложи край на битката минута и 27 секунди след началото й. Деветият в ранглистата при 93-килограмовите разклати съперника си с комбинация от ляво кроше и ляво коляно, а след това го засипа с ъперкъти и крошета, докато Менфилд не падна на земята в безсъзнание. Победата бе 21-ва от общо 29 професионални ММА срещи. След успеха Йоздемир заяви в интервю за Майкъл Биспинг, че се е прицелил в битка за титлата в полутежка категория.