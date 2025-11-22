Хоригучи приспа Уланбеков на UFC Катар

Киоджи Хоригучи победи със събмишън Тагир Уланбеков в първия двубой от основната бойна карта на събитието UFC Катар. Японецът приспа съперника си в третия рунд с техниката "rear-naked choke".

Бившият шампион на веригата RIZIN бе по-доминантен и в размените в страйкинга и в борбата срещу дагестанеца през целия двубой. 35-годишният боец разклати съперника си с ринтик в главата преди да се “закачи” на гърба му и да го изпрати в безсъзнание със събмишън. Това бе първи двубой в UFC за Хоригучи от 2016-а насам. След победата азиатецът предизвика шампиона в категория муха Алешандре Пантожа.