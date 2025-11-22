Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Хоригучи приспа Уланбеков на UFC Катар

Хоригучи приспа Уланбеков на UFC Катар

  • 22 ное 2025 | 20:36
  • 218
  • 0
Хоригучи приспа Уланбеков на UFC Катар

Киоджи Хоригучи победи със събмишън Тагир Уланбеков в първия двубой от основната бойна карта на събитието UFC Катар. Японецът приспа съперника си в третия рунд с техниката "rear-naked choke".

Бившият шампион на веригата RIZIN бе по-доминантен и в размените в страйкинга и в борбата срещу дагестанеца през целия двубой. 35-годишният боец разклати съперника си с ринтик в главата преди да се “закачи” на гърба му и да го изпрати в безсъзнание със събмишън. Това бе първи двубой в UFC за Хоригучи от 2016-а насам. След победата азиатецът предизвика шампиона в категория муха Алешандре Пантожа.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Дали пък най-добрият боксьор в света не тежи 52 кг

Дали пък най-добрият боксьор в света не тежи 52 кг

  • 22 ное 2025 | 13:51
  • 959
  • 0
World boxing оцени високо нивото на българския бокс

World boxing оцени високо нивото на българския бокс

  • 22 ное 2025 | 12:07
  • 357
  • 0
Йосиф Панов загуби оспорвана битка за титла в Мадрид

Йосиф Панов загуби оспорвана битка за титла в Мадрид

  • 22 ное 2025 | 11:11
  • 1050
  • 0
Може ли Антъни Ярд да изненада "изсъхналия" Бенавидес

Може ли Антъни Ярд да изненада "изсъхналия" Бенавидес

  • 22 ное 2025 | 10:58
  • 686
  • 0
Франсиско Верон с важна крачка към претендентите

Франсиско Верон с важна крачка към претендентите

  • 22 ное 2025 | 10:49
  • 392
  • 0
Джошуа срещу Пол: цирк и ново омърсяване на бокса

Джошуа срещу Пол: цирк и ново омърсяване на бокса

  • 22 ное 2025 | 10:01
  • 1634
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 90410
  • 429
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 20637
  • 18
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 5675
  • 38
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 37530
  • 73
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 24485
  • 66
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 23296
  • 266