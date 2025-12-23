Популярни
Бивш световен шампион на WBO дебютира в бокса без ръкавици

  • 23 дек 2025 | 16:13
Бивш световен шампион на WBO дебютира в бокса без ръкавици

Бившият световен шампион на WBO в категория супер-перо Джамел Херинг сваля ръкавиците за ново предизвикателство в кариерата си.

От елитната бойна организация за бокс без ръкавици "Bare Knuckle Fighting Championshio" обявиха в понеделник, че Херинг ще направи своя дебют в битките с голи ръце на 17 януари. Негов съперник ще бъде Мат Гаймън (2-1) в събитието BKFC 86, което ще се проведе в „Мохеган Сън Арена“ в Ънкасвил, Кънектикът. Подписването на договора с Херинг беше обявено още през юли, като първоначално се говореше за дебют през септември, но в крайна сметка той ще се бие в първото голямо събитие на организацията за 2026 г.

40-годишният Херинг, известен с прякора си „Semper Fi“, не се е състезавал от април 2024 г., когато допусна загуба, с която балансът му в професионалния бокс стана 25 победи и 4 загуби. Поражението беше трето в последните му четири мача, като предишните дойдоха срещу имена като Шакур Стивънсън, Джамейн Ортис и Джаксън Джон Ингланд. Херинг също така е представител на САЩ на Олимпийските игри през 2012 г. и е член на боксовата Зала на славата на морската пехота.

Неговият опонент, Мат Гаймън, има професионален ММА опит, но бързо намери успех в битките с голи ръце. Той спечели първите си два мача с технически нокаут, преди да допусне първа загуба през май срещу Райън Ребер с неединодушно съдийско решение.

