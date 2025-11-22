Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Започнаха битките в Ботевград и Перник от Sesame НБЛ

Започнаха битките в Ботевград и Перник от Sesame НБЛ

  • 22 ное 2025 | 18:00
  • 907
  • 0
Започнаха битките в Ботевград и Перник от Sesame НБЛ

Sesame Национална баскетболна лига продължава днес с три двубоя от 9-ия кръг. В "Арена Ботевград" един срещу друг се изправят водачът в класирането Балкан (6-1) и последният в подреждането Шумен (0-7).

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

Задачата пред водените вече от Росен Барчовски шуменци за постигане на първа победа в шампионата за сезона изглежда повече от тежка днес, но тимът бе на косъм от това да изненада Спартак в Плевен по-рано тази седмица. Ботевградчани пък се представят отлично дотук, като единственото им поражение бе в третия кръг, при гостуването им на Спартак Плевен.

БАЛКАН - ШУМЕН - СТАТИСТИКА

Миньор 2015 приема в Перник Ботев Враца в още един интригуващ мач. Миньор е с 4 победи и 3 загуби дотук, докато врачани са с баланс 3-3, като спечелиха последните си две срещи. Преди седмица Ботев изненада като гост Спартак Плевен, а преди това надви и Локомотив Пловдив.

Миньор 2015 - Ботев Враца - СТАТИСТИКА

В 19:00 ч.Черно море Тича (5-3) посреща във Варна Берое Стара Загора (4-4). "Моряците" имаха трудно домакинство в сряда, но все пак пречупиха Миньор 2015. Старозагорци пък прекъснаха серията си от четири поредни загуби с домакински успех над Левски.

ЧЕРНО МОРЕ - БЕРОЕ - СТАТИСТИКА

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Ясикевичус обясни защо феновете на Партизан го обичат, а тези на Цървена звезда го освиркват

Ясикевичус обясни защо феновете на Партизан го обичат, а тези на Цървена звезда го освиркват

  • 22 ное 2025 | 14:58
  • 613
  • 0
Във Фенербахче бесни заради транспарант на феновете на Партизан

Във Фенербахче бесни заради транспарант на феновете на Партизан

  • 22 ное 2025 | 14:42
  • 855
  • 0
Саша Обрадович: Твърде рано е да говорим за Финалната четворка

Саша Обрадович: Твърде рано е да говорим за Финалната четворка

  • 22 ное 2025 | 14:17
  • 434
  • 0
Гард на Реал Мадрид стана MVP на 12-ия кръг в Евролигата

Гард на Реал Мадрид стана MVP на 12-ия кръг в Евролигата

  • 22 ное 2025 | 14:01
  • 438
  • 0
Торонто съсипа Вашингтон за шеста поредна победа в НБА

Торонто съсипа Вашингтон за шеста поредна победа в НБА

  • 22 ное 2025 | 10:10
  • 896
  • 0
Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 3942
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 Ботев (Пд), Наумов изби удар на Мартино

ЦСКА 0:1 Ботев (Пд), Наумов изби удар на Мартино

  • 22 ное 2025 | 18:05
  • 36515
  • 206
Лудогорец представя новия старши треньор

Лудогорец представя новия старши треньор

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 3067
  • 4
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 27498
  • 65
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 37320
  • 222
Ливърпул 0:2 Нотингам Форест, Савона удвои

Ливърпул 0:2 Нотингам Форест, Савона удвои

  • 22 ное 2025 | 17:00
  • 5359
  • 21
Барселона 2:0 Атлетик Б, Феран заби втория преди почивката

Барселона 2:0 Атлетик Б, Феран заби втория преди почивката

  • 22 ное 2025 | 17:15
  • 4621
  • 4