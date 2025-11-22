Популярни
  2. Баскетбол
  3. Обрат и победа за Черно море Тича след продължение във Варна

Обрат и победа за Черно море Тича след продължение във Варна

  • 22 ное 2025 | 21:49
  • 337
  • 0
Обрат и победа за Черно море Тича след продължение във Варна

Черно море Тича надви с 96:90 след продължение във Варна Берое Стара Загора в мач от деветия кръг на Sesame НБЛ. Берое спечели с 16:13 първата четвърт, а във втория период старозагорци поведоха с 40:32, но в заключителните му минути играчите на Васил Евтимов посъкратиха изоставането си и след 20 минути игра Берое водеше с 4 точки - 44:40.

В третата част играчите на Даниел Клечков затвърдиха аванса си в резултата и дори го увеличиха - 68:58 след 30 минути игра. В последната четвърт обаче домакините успяха да осъществят обрат и да се доберат до продължение, като дори имаха златен шанс и да спечелят в редовното време. Черно море взе четвъртия период с 23:13, но в крайна сметка победителят трябваше да бъде определен след 5-минутно допълнително време. В него Черно море надделя с 15:9 и се поздрави с шестата си победа от началото на сезона, като "моряците" са и с три поражения. Берое пък е с 4 успеха и вече 5 загуби в шампионата.

Големият герой за варненци тази вечер бе Ламонт Уест, който изригна с 35 точки, 9 борби и 3 блока. 19 точки, 7 асистенции и 4 борби записа Джелани Уотсън-Гейл, а с 11 точки и 13 борби се отличи Алонзо Гафни. Айзък Джесъп бе най-резултатен за Берое с 21 точки, а 14 точки и 11 борби регистрира Дешон Парсънс. Брет Рийд пък вкара 11 точки, към които добави 10 борби.

Снимки: Sportal.bg

