Дончич "олекна" с 50 бона за жест към съдия

  • 10 март 2026 | 20:51
  • 316
  • 0
Дончич "олекна" с 50 бона за жест към съдия

Плеймейкърът на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич бе глобен с 50 хиляди щатски долара заради "неподходящ и непрофесионален жест" към съдия, съобщи Националната баскетболна асоциация.

Словенецът получи наказанието заради това, че показа знака за пари в двубоя с Ню Йорк Никс в неделя, който "езерняците" спечелиха със 110:97.

При 4:35 минути оставащи в третата четвърт Дончич зае позиция под собствения си кош, заставайки на пътя на играч на гостите. Той очакваше да бъде отсъдено нарушение на баскетболиста на Никс, но след като сигнал не последва, това доведе до гневна реакция от негова страна.

27-годишният Дончич е лидер в НБА по отбелязани точки средно на мач с по 32,5 и е трети по асистенции с по 8,4. В двубоя с Никс той реализира 35 точки, хвана осем борби и направи четири асистенции.

