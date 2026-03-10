Глушков преди мача с Азербайджан: Решителният двубой е по-нататък

Президентът на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Георги Глушков изрази очакванията си за предстоящите мачове на женския национален отбор в евроквалификациите и коментира, че се надява на подкрепа от публиката за състава.

Женският национален отбор тренира в зала "Колодрума" в Пловдив преди мача с Азербайджан

Две от трите срещи на националките ще се играят в зала "Колодрума" в Пловдив - утре (11 март) от 19.00 часа срещу Азербайджан и срещу Украйна на 14 март (събота) в същия начален час. На 17 март за българките предстои визита на Черна гора в град Бар.

"Имаме нова състезателка. Аз ходих на първата тренировка. Днес имат още една. Надявам се за утрешния мач да бъдат готови. Решителният двубой ще бъде малко по-нататък. Те са два - срещу Украйна и срещу Черна гора", заяви Глушков за официалния сайт на централата. "Надявам се хората да дойдат в залата и да видят нашите момичета. Разчитам на успех утре и да станат компактен отбор за следващия двубой", добави той.

Мачовете на тима на България от предквалификациите за Eвробаскет 2027 за жени в предстоящите седем дни ще бъдат излъчени на онлайн платформата на bTV - Voyo.bg.

Националките са с баланс 3-0 в своята група Е на пресявките, където водят еднолично в класирането.