Натоварена нощ в НБА

Днес е една от по-натоварените нощи в НБА. Ще се изиграят цели 11 мача. Предстои да станем свидетели на някои вълнуващи сблъсъци. Тук може да следите развитието им в реално време.
Нощта започва с мача на Филаделфия 76 срещу Мемфис Гризлис. Началният час е 01:00.
Следват три срещи с начален час 01:30. Първата е между Бруклин Нетс и Детройт Пистънс.
Във втората пък един срещу друг ще видим Атланта Хоукс и Далас Маверикс.
По същото време играят и Маями Хийт и Вашингтон Уизардс.
В 02:00 часа вниманието се насочва към Милуоки, където Бъкс приемат Финикс Сънс.
В същия час Хюстън Рокетс излиза срещу Торонто Раптърс в един от доста завързаните двубои тази нощ, като очакваме да хвърчат искри.
Тогава е и гвоздеят на нощта между Сан Антонио Спърс и Бостън Селтикс.
Програмата продължава в 04:00 часа с мача на Голдън Стейт Уориърс срещу Чикаго Булс.
Тогавае и двубоят между Портланд Трейл Блейзърс и Шарлът Хорнетс.
Нощта завършва с нов достж вэлневощ сблъсък между Лос Анджелис Лейкърс и Минесота Тимбъруулвс.