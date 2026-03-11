Популярни
Натоварена нощ в НБА

  • 11 март 2026 | 00:54
  • 298
  • 0
Натоварена нощ в НБА

Днес е една от по-натоварените нощи в НБА. Ще се изиграят цели 11 мача. Предстои да станем свидетели на някои вълнуващи сблъсъци. Тук може да следите развитието им в реално време.

Нощта започва с мача на Филаделфия 76 срещу Мемфис Гризлис. Началният час е 01:00.

Следват три срещи с начален час 01:30. Първата е между Бруклин Нетс и Детройт Пистънс.

Във втората пък един срещу друг ще видим Атланта Хоукс и Далас Маверикс.

По същото време играят и Маями Хийт и Вашингтон Уизардс.

В 02:00 часа вниманието се насочва към Милуоки, където Бъкс приемат Финикс Сънс.

В същия час Хюстън Рокетс излиза срещу Торонто Раптърс в един от доста завързаните двубои тази нощ, като очакваме да хвърчат искри.

Тогава е и гвоздеят на нощта между Сан Антонио Спърс и Бостън Селтикс.

Програмата продължава в 04:00 часа с мача на Голдън Стейт Уориърс срещу Чикаго Булс.

Тогавае и двубоят между Портланд Трейл Блейзърс и Шарлът Хорнетс.

Нощта завършва с нов достж вэлневощ сблъсък между Лос Анджелис Лейкърс и Минесота Тимбъруулвс.

