Гавалюгов: Целта ни е не само да участваме в Мартенската лудост, а да спечелим

Българският плеймейкър Александър Гавалюгов заяви, че целта на отбора на Санта Клара е не просто участие в Мартенската лудост, а спечелване на целия турнир, който определя шампиона по баскетбол в Колежанското първенство на САЩ.

В понеделник вечер Гавалюгов поведе тима на Санта Клара към успех над втория поставен Сейнт Мери в полуфиналите в конференция Уест Коуст. Тази вечер Санта Клара ще играе за пръв път от 2007 година насам за титлата в конференцията и ще срещне най-силния отбор в нея - Гонзага, който е поставен под номер 12 в цялата страна.

Победа за Санта Клара ще означава автоматично класиране за участие в Мартенската лудост, но дори и при загуба Бронкос почти сигурно ще бъдат избрани сред 68-те тима, участващи във финалната фаза на колежанското първенство. Последното участие на университета от щата Калифорния в заключителната част от сезона бе преди цели 30 години.

"Не сме удовлетворени от класирането за Мартенската лудост. Ние искаме да спечелим този турнир. Знаем, че притежаваме нещо специално в отбора и можем да постигнем това още тази година", каза след двубоя със Сейнт Мери Александър Гавалюгов, цитиран от Ройтерс.

Българският баскетболист бе с основен принос за победата на своя отбор в полуфинала, като вкара 23 точки, включително и най-важните кошове в края на двубоя. 12.1 секунди преди финалната сирена той отбеляза тройка, с която даде преднина от пет точки на Санта Клара.

"Чувствам се уверен в моменти като този. Не ме е страх от провал", каза още българският баскетболист.

Следващото препятствие пред Санта Клара - Гонзага, обаче няма да бъде никак лесно за преодоляване. "Булдоците" са една от най-продуктивните програми в цяла Америка през този век, като имат 22 титли в конференция Уест Коаст, от които 19 са спечелени през новия век. През 2017 и 2021 година отборът достигна до мача за титлата в Колежанското първенство, а през този сезон Гонзага спечели с осем точки разлика и двата си мача със Санта Клара.