Ботев Враца се справи с Миньор 2015 в Перник

Миньор 2015 отстъпи пред Ботев Враца с 84:88 (16:17, 13:18, 29:25, 26:28) като домакин в Перник, като допусна втора поредна и общо четвърта загуба за сезона в Sesame НБЛ. Двубоят бе от 9-ия кръг на родното първенство, а за Ботев победата бе трета поредна и общо четвърта от началото на сезона.

Тимът от Враца имаше аванс от 6 точки - 35:29, на почивката, а след 30 минути игра резултатът бе 60:58 за гостите. В последния период перничани така и не съумяха да направят обрат в резултата.

Георги Герганов се отличи с 23 точки, 5 борби и 8 асистенции за гостите, а Станимир Хинков отбеляза 20 точки и 4 борби, докато за Миньор 2015 Алекс Уандие реализира 24 точки, а Филип Бакич добави 17 точки, 5 борби и 7 асистенции.