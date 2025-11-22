Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Балкан се разправи с Шумен в Ботевград

Балкан се разправи с Шумен в Ботевград

  • 22 ное 2025 | 20:35
  • 187
  • 0
Балкан се разправи с Шумен в Ботевград

Балкан спечели домакинството си срещу тима на Шумен със 102:67 (22:18, 24:8, 24:15, 32:26) в среща от деветия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Така тимът от Ботевград продължава успешната си серия и със седем победи от осем изиграни мача заема първото място във временното класиране. Шумен допусна осма поредна загуба и остава на последната 11-а позиция.

Домакините изиграха отлична втора четвърт, в която реализираха 24 срещу само 8 точки за противника и водеха с 46:26 на почивката. След паузата баскетболистите на Балкан продължиха да доминират.

Демонд Робинсън реализира 16 точки и 11 борби за ботевградския тим, а по 15 точки вкараха Илиян Пищиков и Кортни Алекзандър.

За Шумен Костадин Лазаров завърши с 27 точки, 3 борби и 5 асистенции.

Снимки: Startphoto

