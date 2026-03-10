Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Олимпиакос се развихри в Париж за 101-вия си рожден ден, Везенков не игра

  • 10 март 2026 | 23:50
  • 326
  • 0
Олимпиакос изживя фантастична вечер в Париж, където отпразнува своя 101-ви рожден ден по най-добрия начин.

Отборът гостува на Париж Баскетбол за 34-тия кръг на Евролигата и контролирайки изцяло мача, успя да спечели с убедителното 104:87. В този двубой Тайлър Дорси и Алек Питърс бяха най-добрите, но всички играчи допринесоха за тази много важна победа като гост.

Както е известно, българската звезда Александър Везенков не участва в двубоя поради контузия.

Изключителен за гръцкия гранд беше Тайлър Дорси - той завърши мача с 24 точки (4/4 фаула, 4/7 стрелби за двойка, 4/6 стрелби за тройка), 1 борба, 5 асистенции, 1 открадната топка и 1 грешка за 28 минути игра. Олимпиакос, въпреки че няма най-добрите показатели за тройки по принцип, беше много по-добър от Париж със 17/30 (57%), докато домакините имаха 34% (13/38).

Колосът от Пирея беше неудържим от началото на мача срещу Париж, демонстрирайки невероятна точност от линията за три точки. Те завършиха първото полувреме с 13 успешни тройки - постижение, което изравнява рекорда на турнира за първо полувреме, държан от Реал Мадрид от 2022 г. в мач срещу Байерн.

Снимки: Imago

