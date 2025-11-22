Антонели: Блокирах спирачките на последния завой и отпаднах

Новакът на Мерцедес Андреа Кими Антонели отпадна още в първата част на квалификацията в Лас Вегас, въпреки че имаше скорост и темпо да се бори за място в топ 10. Италианецът ще стартира утре в Гран При на Лас Вегас 17-и.

„Беше много хлъзгаво – обясни Антонели. – Последната ми обиколка щеше да ми осигури място в топ 5. На спирането за последния завой реших да спра по-внимателно, за да избегна неприятните изненади, но спирачките блокираха и обиколката ми се провали.

It was definitely slippery out there! 😲



Unbelievably challenging conditions for the drivers to overcome throughout Qualifying 💨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/fS8fYw7DVU — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

„Две обиколки по-рано бях на пето място и това, че отпаднах със 17-о време е много неприятно.“

Антонели спечели точки в пет от последните 6 състезания, а в Бразилия записа най-доброто си представяне за целия сезон – второ място в спринта и второ място в основното състезание, а преди това две втори места в квалификациите.

Защо Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages