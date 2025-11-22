Популярни
Антонели: Блокирах спирачките на последния завой и отпаднах

  • 22 ное 2025 | 11:48
  • 129
  • 0

Новакът на Мерцедес Андреа Кими Антонели отпадна още в първата част на квалификацията в Лас Вегас, въпреки че имаше скорост и темпо да се бори за място в топ 10. Италианецът ще стартира утре в Гран При на Лас Вегас 17-и.

„Беше много хлъзгаво – обясни Антонели. – Последната ми обиколка щеше да ми осигури място в топ 5. На спирането за последния завой реших да спра по-внимателно, за да избегна неприятните изненади, но спирачките блокираха и обиколката ми се провали.

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

„Две обиколки по-рано бях на пето място и това, че отпаднах със 17-о време е много неприятно.“

Антонели спечели точки в пет от последните 6 състезания, а в Бразилия записа най-доброто си представяне за целия сезон – второ място в спринта и второ място в основното състезание, а преди това две втори места в квалификациите.

Защо Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна
Защо Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна
 Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

