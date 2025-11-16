Популярни
  Джошуа срещу Фюри през септември 2026-а?

Джошуа срещу Фюри през септември 2026-а?

  16 ное 2025
Джошуа срещу Фюри през септември 2026-а?

Феновете на бокса от години мечтаят да видят Антъни Джошуа срещу Тайсън Фюри, и изглежда през 2026 г. тази мечта може най-после да се сбъдне, макар и с изтекъл срок на годност.

Антъни Джошуа може да направи подгряващ мач до края на годината

Турки Алалшик намекна, че през следващия септември ще подари на Великобритания „един от най-великите мачове в историята“. Смята се, че става дума именно за Джошуа срещу Фюри, поне според списание "Ринг", което е собственост именно на Алалшик.

„Говоря сега с Еди Хърн, догодина имаме две големи галавечери тук в Лондон, ще бъде изненада“, каза Алалшик в ефира на DAZN преди Конър Бен да победи Крис Юбанк. „Ще имаме Джошуа в нашата страна (Саудитска Арабия) през февруари, след това големият мач – един от най-великите в историята на бокса – ще бъде тук, в Лондон, може би през септември.

Няма да ви дам директен отговор, но през април ще имаме мач на „Тотнъм“, големи битки, а през септември ще поднесем огромна изненада за феновете в Англия.“

Бившият двукратен обединен шампион в тежка категория Джошуа не е бил на ринга, откакто загуби от Даниел Дюбоа с нокаут в петия рунд през септември 2024-та. Той трябва да се завърне в действие през декември срещу Джейк Пол, но това ще е демонстративен двубой.

Бившият шампион в тежка категория Тайсън Фюри се оттегли от спорта след реванша си срещу Олександър Усик през декември 2024-та и сега ще бъде работа на Алашик да убеди Циганския крал да се върне в ринга.

Промоутърът на Джошуа Еди Хърн потвърди, че плановете за големи събития през 2026 г. вече са в ход:

„Слушайте, всички сме се вълнували за този мач от много години. Вярвам, че това е човекът, който може да го осъществи. Всичко, което правим с Антъни Джошуа, го правим заедно с Турки Алашик. Седяхме за разговори тази седмица, имаме много планове за бъдещето на Антъни – той иска да си върне световната титла в тежка категория и, разбира се, иска да се бие с Тайсън Фюри. Нека този човек си свърши работата. Аз ще си мълча, защото имам голяма уста — и се надявам, че ще видим мача, който всички тук искат да видят.“

