Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джошуа срещу Пол или играчка-плачка

Джошуа срещу Пол или играчка-плачка

  • 18 ное 2025 | 15:42
  • 1760
  • 0
Джошуа срещу Пол или играчка-плачка

През март написах колонка, озаглавена „Антъни Джошуа vs. Джейк Пол и мекото начало на шегаджийската (на английски - banter, бел. ред.) категория“, мислейки тогава, че просто добавям още една струя към постоянно течащия поток от шеги и закачки, който залива бокса през 2025 г.

Официално: Джошуа срещу Пол в професионален двубой преди Коледа
Официално: Джошуа срещу Пол в професионален двубой преди Коледа

Затова, в един ден без новини, нямах никакъв проблем да сложа заедно тези две имена – Антъни Джошуа и Джейк Пол – и да използвам любимия израз на Еди Хърн (именно "banter" - шеги и закачки, бел. ред.).

Затова създадох и нова „категория“ за такива мачове, знаейки, че спортът постепенно се накланя в тази посока, както и че хората все повече приемат абсурдни мачове в името на „шегите и закачките“.

Джошуа срещу Фюри през септември 2026-а?
Джошуа срещу Фюри през септември 2026-а?

Е, само осем месеца по-късно то действително се случи. Въпреки всички очаквания, пророчеството ми се сбъдна и шегаджийската категория вече е реалност. Забравете за „меко пускане“ – вече имаме много твърдо пускане, което съвпадна с днешното обявяване на мача Джошуа vs. Пол на 19 декември в Маями, Флорида, на живо по Netflix.

Готино ли е?

Забавно ли е?

Ъм… не. Не особено.

Антъни Джошуа може да направи подгряващ мач до края на годината
Антъни Джошуа може да направи подгряващ мач до края на годината

Колкото и нелепо да е, боксът е и доста опасен спорт, и затова шегите и закачките трябва да се използва пестеливо, внимателно и никога да не се оставят в неподходящи ръце. Ако това стане, може да бъде смъртоносно – и понякога единственото лечение за предозиране е доза реалност или добре познатият „двоен блъф“.

Без такъв контрол боксьорите могат да се крият зад шегите и закачките колкото си искат. Джейк Пол например години наред трупаше призивите си за бой срещу Канело Алварес и Антъни Джошуа в чекмедже с етикет „шеги и закачки“ и така избягваше всякакви последствия за празните приказки. „Само се шегувах“, можеше да каже той, ако някой го натиснеше да отговаря – или, още по-страшно, да защити думите си на ринга. „Не съвсем.“

Джейк Пол наистина мисли, че ще победи Антъни Джошуа
Джейк Пол наистина мисли, че ще победи Антъни Джошуа

Така можеше спокойно да предизвиква най-добрите боксьори в света, докато в действителност се биеше срещу баскетболисти, ММА бойци, инфлуенсъри и дрогирани пенсионери – и в същото време да казва на боксовата индустрия как да се подобри.

„Искам да се бия с Антъни Джошуа, защото знам, че ще му сритам задника“, каза Пол в подкаст през март. „Той няма брадичка, няма умения и е дървен. Обичам те, Антъни, приятели сме, но искам да се бия с теб.“

Джейк Пол още мечтае за битка с Антъни Джошуа
Джейк Пол още мечтае за битка с Антъни Джошуа

Разбира се, Пол просто говореше глупости. Това се прави в подкасти и това много хора днес правят, за да привлекат внимание. В дълбочина обаче всички подозирахме едно: че Пол, който е в полутежка категория, не вярва истински, че има място на ринга до Антъни Джошуа. Всеки, който е гледал какво направи Джошуа с Франсис Нгану – друг нашественик от ММА – трябва да разбира защо.

Добавете към това и факта, че макар мнозина да се опитаха да представят миналогодишния му мач с 58-годишния Майк Тайсън като „преподаване“ от страна на Пол, истината – очевидна за всеки, който разбира от бокс – е, че Пол или не успя да създаде шанс да го нокаутира, или не беше готов да поеме нужния риск.

Вижте първата минута от мача – единственото време, когато Тайсън се движеше активно – и наблюдавайте лицето на Пол и паническия начин, по който избягваше опасност. Той усети ударната сила на Тайсън достатъчно, за да не си позволява волности. Достатъчно, за да играе насигурно. Достатъчно, за да „пренесе“ 58-годишния си съперник до финалния гонг.

С оглед на това представяне можем само да си представим какъв ужас би изпитал Пол, ако се изправи срещу Джошуа – двукратен световен шампион в тежка категория. Не си струва – нито за пари, нито за шегички – всички го вярвахме.

„За мен – бихме го направили за забавление“, каза Еди Хърн, промоутърът на Джошуа, преди осем месеца. „AJ би се бил с Джейк Пол. Но ако Джейк Пол иска да се изправи срещу Антъни Джошуа, ще му трябва подходяща застраховка.

Разочароващо беше само, че той (Пол) каза 2026. Това е като аз да кажа: Да, Олимпиадата в ЛА през 2028 за сърф… ще съм там. Направи го през 2025, ако толкова го искаш. Няма да станеш по-добър.

Двамата вече са говорили. AJ ми каза: ‘Разбира се, че бих се бил с него’. Знаем, че Джейк прави огромни събития и че това ще донесе невероятни гледания. И с цялото уважение – за AJ това е лесна работа.“

В света на боксовия маркетинг никой не е използвал шегаджийството толкова ефективно колкото Еди Хърн. Той е най-даровитият приказлив промоутър след Дон Кинг и е изградил империя, като умело балансира между чар, нахаканост и самоирония. Това създаде култура на шеги и закачки в британския бокс, където те се приемат за интервю, за пресконференция, за оправдание… дори за несъразмерни мачове.

Шегите и закачките се превърнаха в щит.

Заместиха трудните въпроси.

Заместиха сериозните теми.

Заместиха нуждата да се прави правилното нещо.

Зад шегичките промоутъри и богати инвеститори могат да се крият и да казват „само се шегувам“, когато стане напечено. Зад закачките вече могат да се правят абсурдни мачове, да се извинява глупаво поведение и спорт, някога известен със своя риск и висока бариера за влизане, се отваря широко за всеки – стига да има забавление и огромно… последователство.

Но какво всъщност е шега и закачка в контекста на бокса?

Дали е мач като Антъни Джошуа vs. Джейк Пол – който вероятно би съсипал Пол, но и би затворил устата му и би донесъл нещо добро за спорта?

Дали е Еди Хърн, пеейки накрая на интервю?

Или е Крис Юбанк младши, който носи яйце на пресконференция и го размазва в лицето на Конър Бен?

Не знам, честно казано.

Но ако това шегобийство допринесе за оглупяването на един вече глупав спорт, има шанс – в ироничен обрат – той да стане и нещото, което ще го върне обратно към здравия разум.

Коментар на Елиот Уорсел за BoxingScene

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Усик се раздели с една от световните си титли

Усик се раздели с една от световните си титли

  • 18 ное 2025 | 10:47
  • 10581
  • 2
Красимир Инински беше ВИП гост на международния турнир „Златен Гонг“ в Скопие

Красимир Инински беше ВИП гост на международния турнир „Златен Гонг“ в Скопие

  • 17 ное 2025 | 17:49
  • 1175
  • 0
Николас Санабрия: На SENSHI 29 ще бъде война - феновете ще я усетят

Николас Санабрия: На SENSHI 29 ще бъде война - феновете ще я усетят

  • 17 ное 2025 | 16:48
  • 1129
  • 0
Наистина ли има само един изход от битката Бенавидес - Ярд

Наистина ли има само един изход от битката Бенавидес - Ярд

  • 17 ное 2025 | 16:02
  • 1300
  • 0
Официално: Джошуа срещу Пол в професионален двубой преди Коледа

Официално: Джошуа срещу Пол в професионален двубой преди Коледа

  • 17 ное 2025 | 15:26
  • 17165
  • 27
Избраха Благовест Неделчев за №1 в Косово

Избраха Благовест Неделчев за №1 в Косово

  • 17 ное 2025 | 13:51
  • 619
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 17378
  • 128
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 15568
  • 26
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 23370
  • 27
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 12448
  • 7
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 9726
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 14099
  • 28