Дакота Дичева в България: Едно от любимите ми места!

Дакота Дичева се щракна в България за начало на 2026 година и се похвали в социалните мрежи, че се намира на "едно от любимите си места".

Сега Дакота има повече време за непринудени пътувания, след като за съжаление контузия отложи завръщането ѝ в октагона. Шампионката на PFL в категория "муха" няма да се бие на първата бойна карта на организацията за годината, а не е ясно кога ще може отново да приеме предизвикателство.

Дакота Дичева съкрушена от поредната контузия

Дичева трябваше да се бие с нидерландката Денисе Киелхолц на 7 февруари, но този двубой вероятно ще се проведе на по-късен етап от 2026-а.