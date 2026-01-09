Едно българско момче, което планира да превземе световния бокс

Крайната ми цел е да бъда най-известното име в професионалния бокс, което излиза от България и да съм световен шампион поне няколко пъти. Искам да съм запомнен в историята като един от най-великите български спортисти.

Това заяви 18-годишният боксьор Георги Попов пред редактора в медията ни Борис Тонев непосредствено след края на тренировка в "Боксова академия Борислав Бояджиев", където младият Попов е избрал да завърши подготовката си за предстоящия му полуфинален боксов двубой в категория до 55 килограма на британския окръг Сътън Каунти. При победа на на ринга на 10-и януари българинът, който живее в Англия, ще се боксира във финален двубой на 17-и януари. При успех и на финала Попов ще си заслужи място сред най-добрите 16 боксьори от Великобритания в тегловата му дивизия и ще спори за национална титла.

За първи път правя подготовка в София. Свързах се с Боби Бояджиев и попитах дали би ме подготвил за предстоящото ми състезание. Той се съгласи. Оттогава съм тук. Отзивите са много добри, приятели и други боксьори ми препоръчаха тренировките при него.

Попов започва пътя си в бойните спортове с тайландски бокс - муай тай. В юношеските си години той печели златни и сребърни медали от европейски и световни първенства на веригите ISKA и WKO, а след това преминава към бокса.

За първи път попаднах в зала по бокс преди малко повече от две години. Преди това се занимавах с кикбокс и муай тай от седемгодишен.

- Защо направи транзиция към бокса?

- Бил съм на европейски и световни първенства по муай той и ми стана скучно. Нямаше много мачове за моята възраст и килограми. Видях, че боксьорите получават повече мачове и смених. Идеята да се развивам в профи бокса ми хареса повече. Повече престиж има в бокса, отколкото в ONE FC или К-1.

Талантливият боец започва с бокса в боксовата зала "Уинтън Ей Би Си" в Борнемут, но сега живее и тренира в Саутхемптън.

- Мислиш ли, че е късмет, че живееш от малък именно в Англия, тъй като там е много добре развит професионалния бокс?

- Да, но всичко е благодарение на родителите ми. Преместихме се в Англия заради образованието ми, но сега сме там само заради бокса. Завършвам през месец май. След това няма какво друго да правя там, освен да се боксирам.

- Подкрепиха ли те родителите ти в избора ти на кариера?

- Да!

- Разбрах, че и баща ти е бил спортист. Така ли е?

- Да, баща ми беше културист. Занимава се с това десет години. След това насочи вниманието си изцяло върху мен.

- Майка ти не се ли притеснява?

- Не беше съгласна напълно да се занимавам с бокс. Тя искаше да ми бъде само като хоби, но от няколко месеца вече не е така. Баща ми я "нави". Сега и двамата са "навити" да продължа да се боксирам.

- Кога искаш да направиш транзицията към профи бокса?

- Когато имам достатъчно опит и се чувствам готов да ги бия всички в професионалния бокс. Мисля, че около 20-годишна възраст ще дебютирам при професионалистите.

- Би ли искал да се боксираш някой път и на турнир или галавечер в България?

- Да, разбира се. Тук има добри боксьори с различен стил. От настоящите боксьори веднага се сещам се Викторио Илиев и Радослав Росенов.

- Как би сравнил тренировките във Великобритания с тези в България?

- Мисля, че тук наблягат много на физическата подготовка, докато в Англия това не е така. Тук много повече се работи върху сила, бързина и експлозивност. В Англия се работи повече върху техниката на бокса.

- Кой стил на боксиране най-много ти харесва и как искаш да те запомнят?

- Искам да ме запомнят като боксьор, който може да прави по малко от всичко. Всеки иска да запише нокаут и да си свърши работата рано, но не винаги ще е така. Затова трябва да си добър във всичко.

Попов споделя, че негови любимци сред професионалните боксьори са Наоя Иноуе и Джервонта Дейвис, но след развитието и на спортистите в по-високите теглови категории.

- Какво мислиш за мачовете между инфлуенсъри и между инфлуенсъри и професионални боксьори, които се организират в днешно време?

- Боксът е бизнес. Всичко се върти около това колко билета ще продадеш и колко хора ще гледат твоя мач. Когато известни хора искат да изкарат пари от това да направят боксова среща, нека го направят. Но нека хората не бъркат такъв вид битки с битките между професионалисти. Какво видяхме, Джейк Пол се боксира с професионалист, който е бивш световен шампион, и не свърши добре за инфлуенсъра. Когато почнат много да си повярват хора, които не са експерти в тоя спорт, свършват зле.