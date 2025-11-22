Популярни
Септември (U17) 4:0 Славия (U17)
Стюардите пощадиха Карлос Сайнц, испанецът запазва третото място на старта

  • 22 ное 2025 | 09:01
  • 754
  • 0

Карлос Сайнц ще може да заеме третото място на старта за утрешната Гран При на Лас Вегас, след като стюардите решиха да не го наказват за инцидента с Ланс Строл в първата фаза на квалификацията в Града на греха.

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Пилотът на Уилямс беше разследван за опасно връщане на пистата непосредствено пред Строл след излитането си от трасето в петия завой в трудните начални минути на битката за полпозишъна, когато пистата все още беше наводнена. След разглеждане на случая обаче стюардите са преценили, че Сайнц не трябва да бъде наказван, а причините са няколко.

Сайнц: Направихме промени по колата, които ми помогнаха на мокрото
Сайнц: Направихме промени по колата, които ми помогнаха на мокрото

На първо място представител на отбора на Астън Мартин е заявил, че действията на Сайнц по никакъв начин не са възпрепятствали Строл, който не е сметнал, че маневрата на испанеца е била опасна. Отделно ниската видимост плюс наличието на жълти флагове заради излетялия от пистата Сайнц също спомогнали за решението на комисарите да не наказват пилота на Уилямс.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

