Сайнц: Направихме промени по колата, които ми помогнаха на мокрото

  • 22 ное 2025 | 07:55
  • 261
  • 0

За втори път в последните шест кръга Карлос Сайнц се класира в топ 3 в края на квалификацията във Формула 1 и пилотът на Уилямс ще стартира от третата позиция в утрешната Гран При на Лас Вегас.

След края на битката за полпозишъна в Града на греха, която се проведе на мокра настилка, испанецът разкри, че в Уилямс са направили промени по колата след третата тренировка, които са му помогнали в мокрите условия. Сайнц обаче призна, че екипът от Гроув все още не разполага с нужната скорост, за да бъде реален претендент за челните позиции.

„Винаги съм оптимист, винаги се старая да мисля, че ще се представя добре. Тази писта подхожда на нашата кола на сухо. На мокрото в третата тренировка не изглеждахме много обещаващо, но ние направихме някои промени по колата, които помогнаха на мокрото и ми позволиха да съм най-бърз в Q1 и Q2. Знаех, че с интермедия другите ще наваксат малко, доволен съм от третото място. Щях да се радвам да съм на полпозишъна, но все още не сме достатъчно бързи“, заяви Сайнц.

Снимки: Gettyimages

