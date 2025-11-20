Популярни
По-добре да премахнем ВАР, изригна Жозе Моуриньо

  • 20 ное 2025 | 17:30
  • 319
  • 0

Клубният футбол се завръща, а с тях и вълненията на треньори и футболисти. Жозе Моуриньо, който е известен с острия си език, директно призова за загърбване на ВАР. Наставникът на Бенфика е недоволен съдийството на неговите срещи и на тези на конкурентите. След последния кръг в първенството той нарече Бенфика най-ощетеният клуб.

“По-добре е да премахнем ВАР. Ако ВАР не може да се намеси, когато има грешка от такъв мащаб... Какво прави ВАР? И нищо повече”, заяви днес Моу в навечерието на мача на лисабонци срещу третодивизионния Атлетико от турнира за Купата на Португалия.

В последните си две срещи Бенфика загуби с 0:1 от Байер (Леверкузен) в Шампионската лига и направи 2:2 срещу Каса Пиа за първенство.

