  Павлидис прати Бенфика в 4-тия кръг на Купата на Португалия

Павлидис прати Бенфика в 4-тия кръг на Купата на Португалия

  • 18 окт 2025 | 00:48
Павлидис прати Бенфика в 4-тия кръг на Купата на Португалия

Бенфика преодоля третия кръг в турнира за Купата на Португалия след победа с 2:0 като гост на Шавеш. И двете попадения за гранда от Лисабон отбеляза Евангелос Павлидис. Гръцкият национал откри резултата в 8-ата минута и се разписа още веднъж в 79-ата.тта

Наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо очаквано даде почивка на част от титулярите начело с вратаря Анатолий Трубин и ветерана Николас Отаменди. Павлидис даде преднина на "орлите" с хубав шут извън наказателното поле, след което гостите направиха доста пропуски до почивката.

Бенфика имашя осезаемо надмощие и през втората част. В 79-ата минута Павлидис отново се озова на добра позиция и с премерен удар до гредата сложи точка на спора.

В следващия кръг съперник на Бенфика ще е победителят от двойката Атлетико КП - Фелгейраш.

Снимки: Imago

