Порто нямаше проблеми на старта за Купата

Отборът на Порто започна с успех тазгодишното си участие в турнира за Купата на Португалия.

O início da nossa caminhada na Taça 💙



⚽️ Bednarek e Samu (3)#TacadePortugal #SeguimosJuntos pic.twitter.com/T2r7iH9dMF — FC Porto (@FCPorto) October 18, 2025

“Драконите” не допуснаха изненада и надделяха срещу третодивизионния Селарисензе с 4:0 като гост.

Головете за успеха отбелязаха Ян Беднарек (9’) и Саму Омородион (62', 71', 73’).

В следващия кръг Порто ще срещне по-силния от мача между Синтрезе и Рио Аве, които ще играят в утрешния 19-и октомври (неделя) от 17:00 часа българско време.

Миналата година “драконите” отпаднаха още на 1/16-финалите след загуба с 1:2 в гостуването си на Морейрензе. За последно те триумфираха с второто по значение отличие в страната през сезон 2023/2024, когато на финала победиха Спортинг (Лисабон) с 2:1. Тогава те финишираха и с доминацията си в надпреварата, печелейки трета поредна Купа, след като я бяха вдигнали и през сезоните 2021/2022 и 2022/2023.

Малко по-късно ще стане ясно и дали напред ще продължи настоящият носител на Купата Спортинг (Лисабон), който ще гостува на втородивизионния Ферейра.