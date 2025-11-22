Популярни
  Ядосаният Моуриньо: Ако можех, щях да направя девет смени на почивката

Ядосаният Моуриньо: Ако можех, щях да направя девет смени на почивката

  22 ное 2025 | 03:24
  • 312
  • 0
Ядосаният Моуриньо: Ако можех, щях да направя девет смени на почивката

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо изрази дълбоко разочарование от представянето на своя отбор при победата с 2:0 над Атлетико КП в мач от 1/16-финалите за Купата на Португалия.

„Слушах разговора ви с играч на Атлетико и мисля, че той каза истината. Те свършиха изключителна работа. Имат добра организация и талантливи млади футболисти, които можеха да ни създадат известни трудности. Но и ние играхме зле през първото полувреме. Най-много ме боли, когато играчите показват лошо отношение. Направих четири смени на почивката, но ми се искаше да направя девет. Към мачовете трябва да се подхожда сериозно“, заяви Моуриньо пред репортерите.

Бенфика отстрани третодивизионен съперник в Купата на Португалия
Бенфика отстрани третодивизионен съперник в Купата на Португалия

„Проблемът не беше в системата, а в играчите. Днес имаше ротация и някои основни футболисти не бяха на терена от първата минута. Вече им казах да не чукат на вратата ми, когато не играят. Аз съм треньор на Бенфика и отговорността е моя, но и играчите имат своята отговорност, най-вече пред феновете", продължи наставникът на лисабонския гранд.

"Що се отнася до отношението, има неща, които не подлежат на обсъждане и които не мога да приема. Когато критикувам играчите, аз критикувам себе си, че не извличам максимума от тях. Това се подразбира", обясни Специалния.

