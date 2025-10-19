Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Автогол спаси Спортинг от резил за Купата

Автогол спаси Спортинг от резил за Купата

  • 19 окт 2025 | 01:17
  • 186
  • 0
Автогол спаси Спортинг от резил за Купата

Отборът на Спортинг (Лисабон) бе изправен пред позорно отпадане от турнира за Купата на Португалия, след като игра продължения срещу втородивизионния Пасош Ферейра. “Лъвовете” на два пъти изоставаха в резултата, но в крайна сметка стигнаха до победата с 3:2.

Домакините повеждаха с головете на Роналдо Лумунго (18’) и Жоао Виктор (49’), докато гостите изравняваха чрез Педро Гонсалвеш (23’) и Фотис Йоанидис (61’). Щастливата развръзка за шампионите дойде в края на първото 15-минутно продължение, когато Тиаго Ферейра (104’) от Пасош си вкара автогол.

В следващия кръг столичният гранд ще се изправи срещу по-силния от мача между Анадиа и Маринензе. Този двубой е в днешния 19-и октомври (неделя) от 17:00 часа българско време.

По-рано вчера вечерта друг от грандовете в турнира – Порто – също продължи напред след лесна победа с 4:0 срещу нискодивизионния Селарисензе.

Порто нямаше проблеми на старта за Купата
Порто нямаше проблеми на старта за Купата

“Лъвовете” и “драконите” са последните носители на трофея, като през миналата година Спортинг прекрати тригодишната доминация на Порто в надпреварата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Левачката на Антони спаси Бетис срещу Виляреал

Левачката на Антони спаси Бетис срещу Виляреал

  • 18 окт 2025 | 21:36
  • 1087
  • 1
Шопов и компания не успяха да се опълчат на Динамо (Загреб)

Шопов и компания не успяха да се опълчат на Динамо (Загреб)

  • 18 окт 2025 | 21:36
  • 948
  • 0
Доскорошен нападател на Наполи наказа обезкървения италиански шампион

Доскорошен нападател на Наполи наказа обезкървения италиански шампион

  • 18 окт 2025 | 21:34
  • 8507
  • 2
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 19835
  • 15
Байерн спечели дербито с Борусия и изравни рекорд на Дортмунд

Байерн спечели дербито с Борусия и изравни рекорд на Дортмунд

  • 18 окт 2025 | 21:25
  • 17438
  • 12
Карабельов избухна с гол в Сърбия, който върна Партизан на върха

Карабельов избухна с гол в Сърбия, който върна Партизан на върха

  • 18 окт 2025 | 21:22
  • 9434
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

  • 19 окт 2025 | 01:19
  • 942
  • 2
Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 54643
  • 193
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 37622
  • 16
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 48736
  • 128
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 19835
  • 15
Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

  • 18 окт 2025 | 22:11
  • 13501
  • 18