Автогол спаси Спортинг от резил за Купата

Отборът на Спортинг (Лисабон) бе изправен пред позорно отпадане от турнира за Купата на Португалия, след като игра продължения срещу втородивизионния Пасош Ферейра. “Лъвовете” на два пъти изоставаха в резултата, но в крайна сметка стигнаха до победата с 3:2.

⏹ Os Leões vencem o FC Paços de Ferreira no prolongamento e seguem em frente na #TaçaDePortugal 💪



⚽ Pedro Gonçalves, Ioannidis e Autogolo.

🟡 2-3 🟢 // #FCPFSCP pic.twitter.com/puGc838Ama — Sporting CP (@SportingCP) October 18, 2025

Домакините повеждаха с головете на Роналдо Лумунго (18’) и Жоао Виктор (49’), докато гостите изравняваха чрез Педро Гонсалвеш (23’) и Фотис Йоанидис (61’). Щастливата развръзка за шампионите дойде в края на първото 15-минутно продължение, когато Тиаго Ферейра (104’) от Пасош си вкара автогол.

В следващия кръг столичният гранд ще се изправи срещу по-силния от мача между Анадиа и Маринензе. Този двубой е в днешния 19-и октомври (неделя) от 17:00 часа българско време.

По-рано вчера вечерта друг от грандовете в турнира – Порто – също продължи напред след лесна победа с 4:0 срещу нискодивизионния Селарисензе.

Порто нямаше проблеми на старта за Купата

“Лъвовете” и “драконите” са последните носители на трофея, като през миналата година Спортинг прекрати тригодишната доминация на Порто в надпреварата.