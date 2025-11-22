От Ред Бул отговориха на Макларън за новия двигател на Верстапен

Главният инженер на отбора на Ред Бул Пол Монахан ктговори на коментара, който от Макларън направиха по повод новата задвижваща система, която от екипа на Биковете поставиха в колата на Макс Верстапен в Бразилия преди две седмици.

Тогава тимът от Милтън Кийнс се възползва от отпадането на световния шампион още в първата фаза на квалификацията на „Интерлагос“ и инсталира изцяло нова задвижваща система. Със сигурност това беше един от факторите зад страхотното представяне на Верстапен в състезанието в Гран При на Сао Пауло, в което той стартира от бокса и се качи на подиума.

Впоследствие обаче от Макларън повдигнаха въпроса дали поставянето на тази нова задвижваща система, която е извън разрешените в рамките на сезона, е напълно резонно. Питанката на тима от Уокинг не беше свързано със спортната страна на нещата, а по-скоро с финансовата, тъй като не е ясно дали тази задвижващата система попада в рамките на ограничения бюджет, или не.

Според правилника, ако отбор използва допълнителна задвижваща система заради лоша надеждност, то разходите по нея са извън ограничения бюджет. Ако обаче смяната е със стратегическа цел, то тогава новата задвижваща система попада в ограниченията на финансовите правила. От Ред Бул заявиха, че могат да се аргументират защо са направили тази промяна, но признаха, че тази точка от правилника е „сива зона“.

„Не съм изненадан от факта, че някой хвърли граната тук – заяви Монахан. – Ако ситуацията беше обърната, ние щяхме да направим същото. Това, което ние сторихме, може да бъде оправдано. Ако се върнете назад във времето, дори и със сегашните коли, ще видите, че хората са правили смени на двигателите, няма нищо необичайно в това.



„Лично аз смятам, че това е сива зона. Доколкото знам, ние оправдахме пред себе си това, което направихме. Ако бъдем разпитвани, ние ще се аргументираме.



„Не мога да коментирам темата с финансите, защото не съм експерт по финансовите правила. Знам приблизително какво трябва да направим и кое попада в ограниченията и кое не. Но вярвам, че ние ще можем да защитим нашите действия и няма да понесем наказание в края на годината.



„Това би бил моят отговор с познанията ми по темата. Не искам да спекулирам за финансовите правила, защото може да объркам нещо и да заприличам на по-голям идиот от нормалното, така че ще оставя нещата така, ако мога“, каза още главният инженер на Ред Бул с леко шеговит тон.

Снимки: Gettyimages