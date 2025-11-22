Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. От Ред Бул отговориха на Макларън за новия двигател на Верстапен

От Ред Бул отговориха на Макларън за новия двигател на Верстапен

  • 22 ное 2025 | 04:01
  • 134
  • 0

Главният инженер на отбора на Ред Бул Пол Монахан ктговори на коментара, който от Макларън направиха по повод новата задвижваща система, която от екипа на Биковете поставиха в колата на Макс Верстапен в Бразилия преди две седмици.

Тогава тимът от Милтън Кийнс се възползва от отпадането на световния шампион още в първата фаза на квалификацията на „Интерлагос“ и инсталира изцяло нова задвижваща система. Със сигурност това беше един от факторите зад страхотното представяне на Верстапен в състезанието в Гран При на Сао Пауло, в което той стартира от бокса и се качи на подиума.

Макс Верстапен е 8-ят пилот, който стига от пит-лейна до подиума
Макс Верстапен е 8-ят пилот, който стига от пит-лейна до подиума

Впоследствие обаче от Макларън повдигнаха въпроса дали поставянето на тази нова задвижваща система, която е извън разрешените в рамките на сезона, е напълно резонно. Питанката на тима от Уокинг не беше свързано със спортната страна на нещата, а по-скоро с финансовата, тъй като не е ясно дали тази задвижващата система попада в рамките на ограничения бюджет, или не.

Новият двигател на Верстапен привлече вниманието на Макларън
Новият двигател на Верстапен привлече вниманието на Макларън

Според правилника, ако отбор използва допълнителна задвижваща система заради лоша надеждност, то разходите по нея са извън ограничения бюджет. Ако обаче смяната е със стратегическа цел, то тогава новата задвижваща система попада в ограниченията на финансовите правила. От Ред Бул заявиха, че могат да се аргументират защо са направили тази промяна, но признаха, че тази точка от правилника е „сива зона“.

Макларън и Ред Бул с подобрения за Гран При на Лас Вегас
Макларън и Ред Бул с подобрения за Гран При на Лас Вегас

„Не съм изненадан от факта, че някой хвърли граната тук – заяви Монахан. – Ако ситуацията беше обърната, ние щяхме да направим същото. Това, което ние сторихме, може да бъде оправдано. Ако се върнете назад във времето, дори и със сегашните коли, ще видите, че хората са правили смени на двигателите, няма нищо необичайно в това.

„Лично аз смятам, че това е сива зона. Доколкото знам, ние оправдахме пред себе си това, което направихме. Ако бъдем разпитвани, ние ще се аргументираме.

„Не мога да коментирам темата с финансите, защото не съм експерт по финансовите правила. Знам приблизително какво трябва да направим и кое попада в ограниченията и кое не. Но вярвам, че ние ще можем да защитим нашите действия и няма да понесем наказание в края на годината.

„Това би бил моят отговор с познанията ми по темата. Не искам да спекулирам за финансовите правила, защото може да объркам нещо и да заприличам на по-голям идиот от нормалното, така че ще оставя нещата така, ако мога“, каза още главният инженер на Ред Бул с леко шеговит тон.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

ФИА предприе мерки срещу проблемите с шахтите в Лас Вегас

ФИА предприе мерки срещу проблемите с шахтите в Лас Вегас

  • 22 ное 2025 | 02:15
  • 963
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 22 ное 2025 | 01:59
  • 17121
  • 0
Шарл Леклер се размина без наказание след тренировките в Лас Вегас

Шарл Леклер се размина без наказание след тренировките в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 09:48
  • 3541
  • 2
Оли Беарман за Лас Вегас: Най-малко приятната улична писта, на която съм карал

Оли Беарман за Лас Вегас: Най-малко приятната улична писта, на която съм карал

  • 21 ное 2025 | 08:52
  • 1046
  • 0
Антонели: Добро начало на уикенда, но имаме още работа за вършене

Антонели: Добро начало на уикенда, но имаме още работа за вършене

  • 21 ное 2025 | 08:27
  • 758
  • 0
Пиастри: Трудно е да кажем къде се намираме

Пиастри: Трудно е да кажем къде се намираме

  • 21 ное 2025 | 08:18
  • 1015
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Джордж Ръсел над всички в безполезната последна тренировка в Лас Вегас

Джордж Ръсел над всички в безполезната последна тренировка в Лас Вегас

  • 22 ное 2025 | 03:42
  • 502
  • 0
Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:21
  • 7783
  • 8
Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 29809
  • 59
ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

  • 21 ное 2025 | 19:43
  • 27623
  • 30
Без изненади в днешните мачове в Евролигата

Без изненади в днешните мачове в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:58
  • 4109
  • 0
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 19167
  • 122