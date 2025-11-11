Новият двигател на Верстапен привлече вниманието на Макларън

Отборът на Ред Бул се възползва от отпадането на Макс Верстапен още в първата фаза на квалификацията за Гран При на Сао Пауло, за да инсталира допълнителна задвижваща система в автомобила на нидерландеца преди състезанието на „Интерлагос“.

Не е ясно каква беше ролята на тази нова задвижваща система в страхотното представяне на нидерландеца в неделя, когато той успя да стигне до подиума, след като стартира от края на алеята пред боксовете. Шефът на Макларън Андреа Стела обаче повдигна въпроса дали разходите по тази нова задвижващата система ще бъдат приспаднати от ограничения бюджет на Ред Бул, или ще останат извън него, тъй като при задвижващите системи има възможност те да не бъдат част от ограниченията, наложени от тавана на бюджетите.

Макс Верстапен е 8-ят пилот, който стига от пит-лейна до подиума

Ако смяната се прави заради слаба надеждност, то сумата за новата задвижваща система не се приспада от бюджета на отбора, но, ако смяната е стратегическа, то тогава разходите по нея се приспадат от ограничения бюджет на отбора. По думите на Стела именно това е една от причините в Макларън да не планират подобни смени в колите на Ландо Норис и Оскар Пиастри до края на сезона.

Ландо Норис вече има пълен контрол върху битката за титлата

„От гледна точка представянето, не знам как работи при Хонда, но като цяло тези двигатели нямат деградация с натрупването на повече километри. Затова в общия случай ти няма да смениш двигателя си с нов, което ще ти донесе наказание, защото просто няма да имаш толкова по-висока мощност, с която да компенсираш загубените позиции.



„Както казах, не съм сигурен как работи деградацията на мощността при Хонда. Да съм честен тези смени на задвижващи системи, те също така повдигат въпрос за правилата, защото не е ясно дали разходите по този двигател ще са част от ограничения бюджет, или не. Ако тази промяна е направена заради подобряване на представянето, то тя трябва да бъде част от ограничения бюджет. Така че нека да видим дали това ще е така, или не. Не че ние ще го видим, всички е от страна на Ред Бул, но това е една от причини, поради които ние няма да направим подобна смяна, защото ще тя ще изяде от бюджета ни“, заяви Стела.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages