Макларън и Ред Бул с подобрения за Гран При на Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 02:23
  • 218
  • 0

Макларън и Ред Бул са два от трите отбора, които започват уикенда за Гран При на Лас Вегас с подобрения по своите коли, като и при двата тима те са конкретно за състезанието в Града на греха.

При Макларън има специални крила с ниски нива на челно съпротивление, които да помогнат на Ландо Норис и Оскар Пиастри на дългите прави на трасето в Лас Вегас. Надеждите на Макларън са тези промени да подобрят представянето на тима в Града на греха, където през последните две години ниските температури им създадоха множество проблеми.

В Ред Бул пък са изготвили само специално предно крило за уикенда във Вегас, което да увеличи прозореца за балансиране на RB21 със задното крило с ниско челно съпротивление. Единственият друг екип с подобрения е Рейсинг Булс, където са подготвили специално задно крило за трасето в Града на греха, което изисква нива на притискане, които са почти идентични с тези, които се използват в Храма на скоростта на „Монца“.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Imago

