Бразилец, прехвърлил 40-е мисли за завръщане в Европа

41-годишният защитник на Флуминензе Тиаго Силва обмисля завръщане в Европа, за да завърши футболната си кариера по-близо до семейството си, което живее в Англия, съобщава Globo.

Футболистът ще напусне клуба в края на сезона, въпреки че договорът му е до юни 2026 г. Ръководството на Флуминензе иска да удължи споразумението, но разбира личните желания на играча.

Футболистът не изключва евентуални оферти от Милан, който според италианската преса е потенциален претендент за трансфер. Защитникът иска да завърши кариерата си по-близо до семейството си, а най-важното за него е да може редовно да посещава децата си, които играят за Челси.

Планът включва преход към треньорска кариера след три години.

Защитникът преди това е играл за Милан, Пари Сен Жермен и Челси. Той е изиграл 113 мача за бразилския национален отбор, в които е отбелязал седем гола.

🚨 𝗧𝗛𝗜𝗔𝗚𝗢 𝗦𝗜𝗟𝗩𝗔 🇧🇷 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗘 𝗗’𝗨𝗡 𝗖𝗢𝗠𝗘-𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗜𝗡𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗗𝗨… 𝗔̀ 𝗟'𝗔𝗖 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡 ! 🤯❤️🖤



Le défenseur de 41 ans sera libre en juin après son aventure au Fluminense, et l’AC Milan veut le rapatrier !



Le club lombard verrait en lui une expérience… pic.twitter.com/vZJ0CBCeeX — BeFootball (@_BeFootball) November 17, 2025