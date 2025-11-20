Бразилец, прехвърлил 40-е мисли за завръщане в Европа

41-годишният защитник на Флуминензе Тиаго Силва обмисля завръщане в Европа, за да завърши футболната си кариера по-близо до семейството си, което живее в Англия, съобщава Globo.
Футболистът ще напусне клуба в края на сезона, въпреки че договорът му е до юни 2026 г. Ръководството на Флуминензе иска да удължи споразумението, но разбира личните желания на играча.
Футболистът не изключва евентуални оферти от Милан, който според италианската преса е потенциален претендент за трансфер. Защитникът иска да завърши кариерата си по-близо до семейството си, а най-важното за него е да може редовно да посещава децата си, които играят за Челси.
Планът включва преход към треньорска кариера след три години.
Защитникът преди това е играл за Милан, Пари Сен Жермен и Челси. Той е изиграл 113 мача за бразилския национален отбор, в които е отбелязал седем гола.