Артета за Габриел, Калафиори и останалите контузени в Арсенал

Мениджърът на Арсенал Микел Артета потвърди, че един от най-влиятелните играчи в тима му - централният защитник Габриел Магаляеш, ще отсъства за няколко седмици. Бразилецът получи контузия в дясното бедро по време на контролата със Сенегал, а в последните дни някои източници от Острова прогнозираха, че той може да пропусне два месеца. Артета не посочи по-конкретен срок, като разкри, че следващата сряда ще се знае повече за това колко време ще отсъства Габриел.

“За съжаление, Габи се контузи с националния отбор. Той ще отсъства седмици наред. Трябва да направим още един преглед следващата сряда и тогава ще знаем повече за времевата рамка, отколкото сега. Това е очевидно е удар за нас, защото той е нашият лидер в защита. Липсата му никога не може да бъде нещо положително. Хубавото е, че имаме някои много добри опции. Сега те трябва да излязат и да оправдаят доверието”, заяви Артета по време на днешната си пресконференция.

Испанецът добави следната информация за останалите контузени: “Калафиори пропусна мачовете на Италия. Имаше някои проблеми и трябваше да се върне. Все още не е тренирал, но утре имаме още едно занимание. Ще видим. Вложихме много енергия в паузата за националните отбори с медицинския щаб, за да се опитаме да върнем възможно най-скоро Йодегор, Мартинели, Гьокереш, Хавертц, Жезус и Мадуеке. Утре имаме още една тренировка и ще видим как се чувстват - дали този мач ще дойде рано за тях, или ще могат да се включат. Надяваме се, е ще могат да направят крачка напред утре. Дали със сигурност ще могат да играят? Не мога да ви кажа. Не. Мога да ви кажа за някои, но няма да го направя”.

За Арсенал предстои много важно дерби на Северен Лондон срещу Тотнъм.

“Имаме голямо съперничество. Искаме да завладеем една част от Лондон. Те искат същото. Специално е, когато сме домакини в това дерби. Това ни дава суперсила. Знаем енергията, която ще внесат нашите фенове. Когато всички играят със страст и емоция за всяка топката, това правили разликата. Сигурен съм, че отборът ще се представи добре и ще направи привържениците много горди”.