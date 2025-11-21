Популярни
  Арсенал
  2. Арсенал
  Артета за Габриел, Калафиори и останалите контузени в Арсенал

Артета за Габриел, Калафиори и останалите контузени в Арсенал

  21 ное 2025 | 16:45
  • 2170
  • 0
Артета за Габриел, Калафиори и останалите контузени в Арсенал

Мениджърът на Арсенал Микел Артета потвърди, че един от най-влиятелните играчи в тима му - централният защитник Габриел Магаляеш, ще отсъства за няколко седмици. Бразилецът получи контузия в дясното бедро по време на контролата със Сенегал, а в последните дни някои източници от Острова прогнозираха, че той може да пропусне два месеца. Артета не посочи по-конкретен срок, като разкри, че следващата сряда ще се знае повече за това колко време ще отсъства Габриел.

“За съжаление, Габи се контузи с националния отбор. Той ще отсъства седмици наред. Трябва да направим още един преглед следващата сряда и тогава ще знаем повече за времевата рамка, отколкото сега. Това е очевидно е удар за нас, защото той е нашият лидер в защита. Липсата му никога не може да бъде нещо положително. Хубавото е, че имаме някои много добри опции. Сега те трябва да излязат и да оправдаят доверието”, заяви Артета по време на днешната си пресконференция.

Испанецът добави следната информация за останалите контузени: “Калафиори пропусна мачовете на Италия. Имаше някои проблеми и трябваше да се върне. Все още не е тренирал, но утре имаме още едно занимание. Ще видим. Вложихме много енергия в паузата за националните отбори с медицинския щаб, за да се опитаме да върнем възможно най-скоро Йодегор, Мартинели, Гьокереш, Хавертц, Жезус и Мадуеке. Утре имаме още една тренировка и ще видим как се чувстват - дали този мач ще дойде рано за тях, или ще могат да се включат. Надяваме се, е ще могат да направят крачка напред утре. Дали със сигурност ще могат да играят? Не мога да ви кажа. Не. Мога да ви кажа за някои, но няма да го направя”.

За Арсенал предстои много важно дерби на Северен Лондон срещу Тотнъм.

“Имаме голямо съперничество. Искаме да завладеем една част от Лондон. Те искат същото. Специално е, когато сме домакини в това дерби. Това ни дава суперсила. Знаем енергията, която ще внесат нашите фенове. Когато всички играят със страст и емоция за всяка топката, това правили разликата. Сигурен съм, че отборът ще се представи добре и ще направи привържениците много горди”.

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на "Камп Ноу"

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

  21 ное 2025 | 15:30
  • 3890
  • 3
Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

  21 ное 2025 | 14:41
  • 911
  • 0
Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

  21 ное 2025 | 14:33
  • 668
  • 0
Гуардиола: Сезонът започва сега

Гуардиола: Сезонът започва сега

  21 ное 2025 | 14:23
  • 1190
  • 1
Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

  21 ное 2025 | 14:18
  • 468
  • 2
Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

  21 ное 2025 | 13:56
  • 5127
  • 7
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  21 ное 2025 | 16:23
  • 6009
  • 26
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  21 ное 2025 | 16:52
  • 5570
  • 2
11-те на Берое и Спартак (Варна)

11-те на Берое и Спартак (Варна)

  21 ное 2025 | 16:27
  • 1598
  • 2
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  21 ное 2025 | 07:00
  • 6223
  • 2
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  21 ное 2025 | 07:10
  • 9927
  • 2
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  21 ное 2025 | 07:15
  • 4626
  • 0