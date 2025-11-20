Сака в Арсенал за още поне пет години

Крилото на Арсенал Букайо Сака е близо до подписване на нов дългосрочен договор с клуба до 2030 г., съобщава RMC Sport.
Според изданието, страните са уверени в удължаването на партньорството си, но преговорите все още не са приключили. Ръководството на „артилеристите“ очаква играчът да подпише нов договор до края на тази година.
Настоящият договор на 24-годишния англичанин е до лятото на 2027 г. През този сезон Букайо Сака е записал 14 участия за клуба във всички състезания, като е отбелязал шест гола. Transfermarkt оценява пазарната му стойност на 140 милиона евро.